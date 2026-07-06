Anticipazioni Filorosso puntata 6 luglio: la verità su Garlasco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonino Monteleone

Lunedì 6 luglio 2026 torna in onda Filorosso, la trasmissione condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi, divenuta ormai un appuntamento fisso su Rai 3. Nel corso della trasmissione verranno affrontati diversi temi di attualità, fra interviste e dibatti, ma anche approfondimenti su cronaca e politica. Al centro del programma anche la vicenda di Garlasco.

Filorosso, le anticipazioni del 6 luglio

Tanti gli ospiti e gli argomenti che animeranno anche questa puntata di Filorosso. Fra i momenti più attesi l’intervista a due protagonisti della politica italiana che parleranno della situazione politica in Italia e nel mondo.

Prima di tutto Gianfranco Fini, ex presidente della Camera dei deputati e protagonista, per decenni, della politica. In studio ci sarà poi Clemente Mastella, attualmente sindaco di Benevento ed esponente della politica italiana.

Nel corso della puntata di Filorosso ci sarà poi un intervento di Tommaso Cerno che commenterà i fatti ella settimana. In studio anche Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato che parlerà di temi legati alla giustizia, alla legalità e alla società contemporanea.

Non mancheranno poi gli aggiornamenti sul caso di Garlasco. Ormai da settimane infatti Filorosso ha affrontato questa vicenda di cronaca nera, cercando di svelare nuove verità sul delitto di Chiara Poggi, anche grazie all’intervento di un testimone.

Nella puntata del 22 giugno 2026 infatti un uomo aveva raccontato di aver incontrato una donna in bicicletta a Garlasco, proprio nelle ore in cui Chiara veniva uccisa.

“Ero a Garlasco il 13 agosto del 2007. Sono pronto a dimostrare che non sto mentendo […] Io sono uno che cammina tantissimo, tutt’ora lo faccio – aveva spiegato -. Però il paesino era vuoto perché era quasi Ferragosto, quindi non c’era un grande movimento. Ti dico che ho visto un paese che mi sembrava deserto, e ho incrociato altre due persone”.

“Io ti posso anche descrivere le altre persone che ho visto, a me è rimasto tutto impresso – aveva aggiunto, parlando con il conduttore – perché quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi. In quel momento l’ho guardata, ci siamo guardati in faccia, e l’ho seguita proprio con lo sguardo dopo che lei ha svoltato. Era una bella ragazza, mi sono girato e l’ho guardata e se n’è andata che pedalava a una velocità assurda.

“Sinceramente non posso dirti che ho percepito una fuga; io ho percepito che aveva fretta, e aveva due occhi spiritati – aveva affermato -. Aveva un bel completino nero, una magliettina, il pantalone, e mi ricordo gli occhiali sulla testa. […] Era una bici nera, aveva dei raggi, sembravano d’argento. Cromati, che riflettevano la luce”.

In studio, per analizzare quanto accaduto, ci saranno l’avvocato Antonio De Rensis, ma anche la criminologa Flaminia Bolzan oltre ai giornalisti Ilenia Petracalvina, Alessandro De Giuseppe e Rita Cavallaro. Parteciperanno in collegamento anche Umberto Brindani, l’anatomopatologo Francesco Galassi e l’esperta di casi di cronaca nera, Francesca Bugamelli.

Dove e quando vedere Filorosso

L’appuntamento è per lunedì 6 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 3 con la quarta puntata di Filorosso. Il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi si potrà inoltre seguire in live streaming e on demand direttamente sulla piattaforma RaiPlay.