Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono sempre più innamorati: i baci e le carezze in pubblico che svelano un grande amore.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Laila Hasanovic

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono sempre più innamorati e a pranzo insieme si scambiano baci e carezze, svelando un’intesa che sembra destinata a durare.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic, baci e carezze in pubblico

Felici e innamorati, Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono stati immortalati a Milano, al celebre Palazzo Parigi, l’hotel 5 stelle che ormai da tempo è diventato il loro rifugio d’amore. Un luogo in cui la coppia vive momenti di normalità e di tenerezza lontano dai riflettori e dalla pressione dei media.

Nelle immagini pubblicate sul settimanale Chi, Jannik e Laila sorridono mentre mangiano qualcosa, poi si scambiano una carezza e infine un bacio. A conquistare la scena però è soprattutto Snoopy, il cane della modella, che salta per attirare l’attenzione del tennista.

Dopo il malore in Francia, Sinner ha deciso di circondarsi solamente delle persone che ama. E mentre si sottopone a tutti i controlli per valutare la sua condizione fisica Laila resta al suo fianco. La modella è ormai da tempo una presenza fissa accanto al tennista e un punto fermo nella sua vita.

La Hasanovic ha deciso di restare per qualche tempo a Milano, non solo per seguire Jannik durante le visite all’ospedale San Raffaele, ma anche per trascorrere qualche giorno di relax con lui. Mentre lo sportivo si prepara ad una nuova sfida in campo, la carriera di Laila sta decollando sempre di più.

La modella infatti è stata fra i protagonisti del grande evento fashion organizzato a San Siro da Achille Lauro per presentare la sua collezione creata per Dondup. Alcune fonti svelano che il cantante romano avrebbe voluto a tutti i costi la presenza di Laila, tanto da chiamarla personalmente per convincerla. La Hasanovic avrebbe detto sì e sarebbe volata a Milano per l’evento.

L’amore di Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Non solo lavoro Jannik e Laila si sono concessi in questi giorni anche un po’ di sano svago. Sono infatti stati fra gli invitati del matrimonio di Mondo Duplantis e Desiré Inglander. Una festa sfarzosa e lussuosissima, organizzata in un castello nel sud della Francia.

Lui, re dell’atletica mondiale e specialista del salto con l’asta, è un caro amico di Jannik, mentre lei, modella e content creator, è fra le confidenti di Laila Hasanovic. Durante il parti la top model e il tennista sono apparsi sorridenti e felici: lui vestito con uno smoking, lei con un abito nude tempestato di diamanti.

La loro storia d’amore, iniziata nel 2025, sembra procedere per il meglio, forse anche grazie all’estrema discrezione di Laila che non ha mai rilasciato interviste riguardo la sua relazione con il tennista.

Sfuggente, lontana dai riflettori nonostante sia famosissima, Laila è sempre rimasta accanto a Sinner, senza però cercare le luci della ribalta, ma restando una solida colonna nella sua esistenza.

“Ho avuto modo di conoscerla qualche giorno fa – ha spiegato Elena Santarelli, descrivendo appieno il suo carattere -: è discreta, umile, alla mano, dolce, disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo. Lei c’è ma non vuole fare quella che sgomita! A me ha dato una bellissima impressione”.