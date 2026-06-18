Mondo Duplantis e Desiré Inglander, nozze da favola: Sinner e Laila Hasanovic fra gli ospiti

Mondo Duplantis e Desiré Inglander si sono sposati: le nozze romantiche in Francia con Sinner e Laila Hasanovic fra gli invitati.

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IPA Mondo Duplantis e Desiré Inglander

Tre giorni di festeggiamenti e un matrimonio da favola, con ospiti di spicco come Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Mondo Duplantis, saltatore con l’asta svedese e sportivo dei record, ha sposato Desiré Inglander.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic alle nozze di Mondo Duplantis e Desiré Inglander

Armand Mondo Duplantis e Desiré Inglander si sono giurati amore eterno con nozze da sogno. Il matrimonio infatti è stato celebrato in Costa Azzurra, per la precisione in un castello dove si sono avvicendati amici, parenti e volti noti dello sport. Fra loro Jannik Sinner, amico dello sposo, immortalato anche in alcune foto in cui brinda con il saltatore con l’asta, ma soprattutto Laila Hasanovic.

La fidanzata del tennista infatti è molto amica della sposa, la modella Desiré Inglander. “È stato un giorno stupendo, sono felicissima per voi due”, ha scritto la top model nel suo messaggio di auguri agli sposi.

Dagli scatti scopriamo anche che Laila ha scelto per l’occasione un abito nude con diamanti, mentre Jannik ha puntato su uno smoking molto elegante fra sorrisi e brindisi di rito.

Non è chiaro se Jannik e Laila abbiano preso parte a tutti e tre i giorni di festa in Francia. Entrambi infatti sono alle prese con numerosi impegni lavorativi. Laila Hasanovic ha risposto positivamente alla chiamata di Achille Lauro, partecipando alla sfilata organizzata dal cantante a San Siro per celebrare la sua collezione firmata per Dondup. Sinner invece ha ripreso gli allenamenti dopo il malore a Parigi.

Il matrimonio di Mondo Duplantis e Desiré Inglander

Romantiche e sfarzose, le nozze di Mondo Duplantis e Desiré Inglander sono state caratterizzate da giorni di festeggiamenti. Gli sposi, poco prima delle nozze, hanno accolto gli ospiti a bordo piscina per un party prima del sì.

In occasione del matrimonio, Desiré ha scelto di indossare tre look differenti. Per la cerimonia ha scelto un abito bianco in pizzo e seta, durante la cena ha invece optato per un abito aderente con schiena scoperta e cristalli. Infine nell’after party ha sfoggiato un mini abito con piume. Il campione di salto con l’asta ha invece indossato uno smoking classico con mocassini in vernice.

“Abbiamo avuto quello che volevamo, cioè essere circondati dalle nostre persone”, ha affermato lo sportivo. Nel suo curriculum ci sono ben 15 record mondiali, inoltre ha vinto due ori olimpici e tre mondiali.

“Abbiamo deciso di sposarci qui perché siamo vicini alla nostra nuova casa di Monaco – ha rivelato la sposa -. Poi qui abbiamo passato già diverso tempo a casa di mia madre e di suo marito”.

Figlio di Greg Duplantis, celebre astista statunitense, Mondo Duplantis dal 2015 gareggia per la Svezia, paese d’origine di sua madre, Helena Hedlund.

“Happy è la parola giusta – aveva confidato qualche tempo da a Repubblica, parlando dei suoi tanti primati e di uno sport in cui ha battuto numerosi record -. Sono contento della mia vita, delle mie relazioni, di essere diventato bravo a gestire le difficoltà. E a capire quali sono le cose che contano: ho imparato a fare meno delle persone che non mi soddisfano, cerco di essere grato a chi mi dona serenità. Il resto non importa. Ma la mia vita è stata sempre facile”.