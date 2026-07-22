Jannik Sinner e Laila Hasanovic, le vacanze romantiche in Sardegna fra yacht e lusso

Jannik Sinner e Laila Hasanovic si godono le vacanze in Sardegna, fra yacht e lusso, all'insegna dell'amore.

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IPA Laila Hasanovic

Jannik Sinner e Laila Hasanovic si godono le vacanze in Sardegna confermando un amore che sembra destinato a durare, vissuto lontano dai riflettori e sempre più forte.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic in vacanza in Sardegna

Reduce da mesi particolarmente intensi, passati sul campo da tennis, fra un torneo e l’altro, Jannik Sinner ha deciso di staccare la spina e di rilassarsi insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. La modella ormai da tempo è diventata un punto fermo per lo sportivo, una persona capace di regalargli calma e tranquillità, ma soprattutto la normalità di cui Jannik ora sembra avere un disperato bisogno.

E così dopo Wimbledon i due sono volati in Sardegna, raggiungendo una coppia di amici a Palau, in piena Costa Smeralda, Sardegna. Una zona famosa per essere popolata d’estate da imprenditori miliardari e vip, con locali esclusivi, club e ristoranti stellati. L’obiettivo? Vivere una vacanza d’amore, rilassandosi e ricaricandosi in vista dei prossimi impegni.

Solo qualche giorno fa Sinner era stato avvistato in un supermercato di Palau mentre faceva la spesa, proprio come qualsiasi altro turista. Una scena che aveva incuriosito molto i presenti, ma soprattutto i fan, capace di raccontare ancora una volta la grandezza di questo campione, tanto grande sul campo da tennis quando umile nella vita quotidiana.

E se Sinner, da sempre molto riservato, non ha svelato nulla sulla vacanza in Sardegna, a regalare qualche scatto del viaggio ci ha pensato Laila Hasanovic. La modella ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che mostrano alcuni momenti della sua estate con Jannik.

La vediamo splendida su uno yacht, poi sorridente con un’amica, infine su un elicottero mentre sorvola la costa e in bikini a prendere il sole. Nelle immagini, come prevedibile, Sinner, non appare. Sin dall’inizio della sua relazione con il tennista, Laila Hasanovic è sempre stata molto riservata al riguardo.

Non ha mai pubblicato foto di coppia o ha rilasciato interviste per parlare del loro amore. Spesso è apparsa sugli spalti durante le partite del campione, ma ha sempre mantenuto un atteggiamento discreto. Di lei sappiamo poco o niente, perché Laila è sì una modella e influencer, ma è anche una ragazza molto riservata.

24 anni e una vita dedicata al tennis, dopo la vittoria di Wimbledon, Jannik Sinner aveva espresso la volontà di dedicarsi di più alla vita privata, trovando il giusto equilibrio.

“Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo – aveva confidato -. Ho ancora tanti anni di carriera davanti, ma sento il bisogno di riprendermi una parte della mia vita”.

Una scelta presa insieme a Laila Hasanovic con cui trascorrerà questi mesi estivi in attesa di tornare ad allenarsi, ma soprattutto a gareggiare. Per il tennis, almeno per ora, c’è tempo, ora Sinner sembra concentrato sull’amore e sul desiderio di vivere con leggerezza, nonostante la forte pressione nei suoi confronti.

Laila da questo punto di vista sembra la persona giusta. In tanti ne sono convinti e la scelta di Sinner sembra essere l’ennesima conferma.