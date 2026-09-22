Filorosso, anticipazioni del 22 settembre: il caso Lavitola e Garlasco

Antonino Monteleone torna con Filorosso: al centro della puntata il caso Lavitola, la sicurezza nelle scuole e i nuovi risvolti su Garlasco

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IPA Antonino Monteleone conduce "Filorosso"

Scuola, sicurezza, cronaca e alcuni dei casi che continuano a occupare il dibattito pubblico sono al centro della nuova puntata di Filorosso, in onda questa sera, martedì 22 settembre in prima serata su Rai 3. Al timone del programma c’è ancora Antonino Monteleone, che torna a confrontarsi con ospiti e protagonisti delle vicende raccontate.

Dopo il ritorno in autunno, Filorosso prosegue la nuova stagione dagli studi Rai di Milano. Antonino Monteleone torna in prima serata con un appuntamento che intreccia cronaca e attualità, con testimonianze, servizi e il confronto con gli ospiti.

La formula resta quella che accompagna il programma: partire dalle notizie e dalle vicende più discusse per poi approfondirle attraverso le persone chiamate a intervenire in studio e le testimonianze raccolte.

Per la serata di martedì 22 settembre, sono diversi i temi annunciati, con il caso Lavitola a occupare una parte importante della trasmissione.

Anticipazioni “Filorosso”, il caso Lavitola

È il caso Lavitola ad aprire uno degli approfondimenti principali di Filorosso. La vicenda viene raccontata attraverso il confronto in studio e, soprattutto, attraverso le testimonianze di due persone direttamente legate a Valter Lavitola.

A portare il proprio punto di vista sono infatti Giuseppe Lavitola, figlio di Valter, e Adriana Linhares De Lucena, sua compagna. Le loro testimonianze si inseriscono nel racconto della vicenda e delle polemiche che ne sono seguite, offrendo due punti di vista direttamente legati alla storia.

A intervenire sul caso sono Moreno Pisto, direttore di MOWMag, Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano online, e il giornalista Gianluigi Paragone. Il confronto tra gli ospiti accompagna così il racconto della vicenda, insieme alle testimonianze previste nel corso della serata.

Nel corso della trasmissione trova spazio anche Fabio Ferrari. L’attore, noto soprattutto per aver interpretato Chicco ne I ragazzi della terza C, è protagonista di un monologo in studio. Il suo intervento si aggiunge agli altri momenti della serata, che alterna approfondimenti, testimonianze e confronto con gli ospiti.

Scuola, sicurezza e Garlasco: gli altri temi di “Filorosso”

La trasmissione affronta anche il tema della sicurezza nelle scuole e la crescente preoccupazione per gli episodi di violenza che coinvolgono il mondo scolastico. Tra i fatti da cui parte il confronto c’è il recente accoltellamento di una docente a Roma.

Sul tema intervengono lo psicoterapeuta e psicologo Matteo Lancini, il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone e Francesca Pascale.

La puntata approfondisce infine gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Una vicenda che torna al centro del confronto televisivo attraverso la presenza di diversi ospiti, chiamati a intervenire durante il programma.

Tra loro ci sono Massimo Lovati, Valter Biscotti, avvocato di Gennaro Casses, la giornalista Rita Cavallaro, Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile e Francesca Bugamelli. Anche in questo caso, il racconto passa quindi dal confronto tra gli ospiti e dagli approfondimenti proposti dalla trasmissione, che dedica l’ultima parte della serata agli ultimi sviluppi del caso.

“Filorosso”, dove e quando vedere la puntata

L’appuntamento con Filorosso è per questa sera, martedì 22 settembre 2026 alle 21.15 su Rai 3. Come sempre, la trasmissione è disponibile anche su RaiPlay, dove è possibile seguirla in streaming.