Leonor e Sofia in bianco al GP di Spagna, ma Alexandra Leclerc splende in minidress con il pancione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Leonor e Sofia di Spagna con Re Felipe

Leonor e Sofia brillano in bianco al GP di Spagna, sfoggiando look coordinati che lasciano il segno, ma Alexandra Leclerc, con il pancione evidenziato da un delizioso minidress, supera tutti.

Leonor e Sofia al GP di Spagna in bianco

Leonor e Sofia di Spagna hanno accompagnato Re Felipe VI alla gara di Formula 1 di Madrid, scegliendo due look particolarmente eleganti e raffinati, ma molto diversi fra loro. Per la sua visita all’ippodromo del GP di Spagna, la Principessa Leonor ha scelto un completo con pantaloni a palazzo bianchi e una blusa senza maniche di un rosa pastello. Un outfit moderno, capace di evidenziare il fisico della reale.

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Sofia invece ha puntato tutto su jeans bianchi morbidi, abbinati ad una blusa stretta in vita con una cintura marrone. Per completare l’outfit ha scelto poi stivaletti alla caviglia marroni coordinati, creando un look più casual rispetto a quello della sorella.

Felipe ha scelto di farsi accompagnare dalle figlie ai box della Formula 1 per un motivo ben preciso. Leonor e Sofia infatti hanno una grande passione per questo sport. In particolare Leonor ne ha approfittato per trascorrere del tempo con il padre e la sorella, dopo l’inizio degli studi presso l’Universidad Carlos III de Madrid a cui si è iscritta dopo aver completato la sua formazione nell’esercito spagnolo.

Alexandra Leclerc splendida incinta e con il minidress

Fra i protagonisti del GP di Spagna anche Alexandra Leclerc. La moglie del campione di Formula 1 Charles Leclerc ha stregato tutti con un look favoloso. Per l’occasione infatti la modella e influencer ha sfoggiato un mini dress sui toni del rosa e del fucsia, con uno spacco profondo e volant.

Un look perfetto per mettere in mostra lo splendido pancione di Alexandra che presto diventerà mamma. Solo qualche mese fa la modella, da sempre riservata, aveva scelto di svelare la gravidanza con una foto che la ritraeva in barca con un outfit favoloso composto da un abito verde che evidenziava il pancino già ben visibile.

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Di origine franco-messicana, Alexandra Saint Mleux è una grande appassionata di arte e moda. Ha studiato storia dell’arte presso l’École du Louvre e ha raggiunto la notorietà anche grazie al legame con il pilota della Ferrari. La storia d’amore con Charles Leclerc è cominciata nel 2023, mentre due anni dopo la coppia ha annunciato il fidanzamento.

Le nozze sono arrivate il 28 febbraio 2026 con una romantica cerimonia – super blindata e intima – celebrata a Monaco. Da quel momento Alexandra ha iniziato a mostrarsi di più in pubblico, svelando sempre look particolari e ben studiati. Il suo stile è senza dubbio differente da quello di Sofia e Leonor che solitamente amano mescolare pezzi eleganti con capi più casual, seguendo l’esempio di mamma Letizia Ortiz.

Alexandra, anche per via della sua posizione, adora invece osare, optando per colori accesi e fit particolari, fra spacchi e scollature.