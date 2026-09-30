Emanuele Filiberto, Adriana Abascal pungente dopo l’addio: “Una vita di ozio, non c’è possibilità di riconciliazione”

Adriana Abascal chiude ogni porta a Emanuele Filiberto e svela perché non potrebbe più tornare con lui: "Non voglio una vita di ozio, tra serate di gala e feste"

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Adriana Abascal con Emanuele Filiberto

Altro che ritorno di fiamma. E, soprattutto, altro che futuro insieme. Adriana Abascal chiude definitivamente la porta a Emanuele Filiberto di Savoia e, nel farlo, si lascia andare ad una dichiarazione che non passa di certo inosservata.

“Non mi vedo crescere, evolvermi e costruirmi un futuro in una vita di ozio, tra serate di gala e feste“, ha dichiarato l’imprenditrice messicana. Parole che arrivano dopo l’ultima intervista del Principe con Silvia Toffanin, durante la quale ha ammesso di aver amato molto la 55enne e di aver persino pensato di sposarla.

Ma se il rampollo di casa Savoia ha ricordato un anno e mezzo intenso, fatto anche di “alti e bassi”, l’Abascal ha offerto una lettura decisamente più netta della fine della loro storia: “Non c’è stata una seconda rottura perché non c’era più possibilità di tornare indietro”.

Adriana Abascal racconta la rottura con Emanuele Filiberto di Savoia

La liaison tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto ha fatto parlare fin dall’inizio e altrettanto movimentata è apparsa la sua conclusione. Una prima rottura, poi nuove apparizioni pubbliche insieme e le inevitabili indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma. Una ricostruzione che però la donna ha ora ridimensionato dopo un lungo periodo di silenzio.

“La nostra relazione è finita l’anno scorso. All’inizio di quest’anno ci siamo rivisti per qualche settimana per capire se avesse senso riallacciare i rapporti”, ha spiegato al magazine spagnolo Hola!. Quel tentativo, anziché riavvicinarla al Principe, le ha dato la certezza opposta: “Quel periodo mi ha aiutato a capire che non lo volevo. Non riuscivo a immaginarmi un futuro in quella relazione”.

Per questo Abascal tiene a correggere anche l’idea di una seconda separazione. “Racconto questa storia con assoluta calma. Non c’è stata una seconda rottura perché non c’era più possibilità di tornare indietro. Non sono mai tornata”.

A quanto pare rivedersi è servito a mettere definitivamente a fuoco ciò che già sentiva. “A volte, bisogna avere la persona proprio di fronte per sentire e riflettere veramente”, ha rivelato. E quando i due hanno provato nuovamente a frequentarsi, la conclusione è stata chiara: “Ho capito che quella non era la strada giusta per me“.

Alla domanda su una possibilità di riconciliazione Adriana Abascal è stata netta. “No, per me non c’è possibilità di riconciliazione“, ha risposto senza lasciare spazio a interpretazioni.

Dietro questa scelta le differenze che hanno reso impossibile immaginare un futuro insieme. Adriana è madre di tre figli, guida un’azienda di moda e descrive la propria quotidianità come scandita da responsabilità precise: “La mia vita ha bisogno di struttura, lavoro e impegno. I nostri obiettivi e stili di vita sono diversi”.

Ed è qui che arriva la dichiarazione più pungente: “Non mi vedo crescere, evolvermi e costruirmi un futuro in una vita di ozio, tra serate di gala e feste”.

Ha dunque osservato che inizialmente quella dimensione mondana le piaceva. Ma con il trascorrere dei mesi qualcosa è cambiato: “Ho iniziato a chiedermi se fosse davvero la vita che desideravo, e ho capito che non lo era”.

Poi ha ribadito: “Si può vivere una relazione con gioia e rendersi conto che, per continuarla, si dovrebbe smettere di essere se stessi”. E ancora: “Per me, non significa rimanere per sempre con qualcuno quando si è infelici. A volte, un lieto fine consiste nel rendersi conto che la relazione non fa per te e nel sapere quando è il momento di andarsene”.

Le parole di Emanuele Filiberto di Savoia a Verissimo

Le parole dell’Abascal arrivano dopo quelle pronunciate da Emanuele Filiberto a Verissimo. Il Principe ha confermato la fine della relazione, definendosi “felicemente single” ma, al tempo stesso, non ha nascosto quanto Adriana sia stata importante per lui. Ha assicurato di averla amata molto e di avere persino pensato al matrimonio.

Sull’ex moglie Clotilde Courau ha invece affermato: “Ci siamo lasciati cinque anni fa. L’amore non c’era più e non volevo vivere in una costante bugia. Il nostro non è mai stato un rapporto aperto e purtroppo, ci sono stati dei tradimenti da parte mia. Clotilde è una grandissima donna. Abbiamo trovato una nuova serenità. Andiamo avanti con un divorzio amichevole”.