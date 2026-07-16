Alessandro Medici e Sofia Calesso, la loro storia d’amore prima e dopo Temptation Island

Alessandro Medici e Sofia Calesso hanno partecipato a Temptation Island nel 2020: sono usciti insieme e, dopo alti e bassi, hanno progettato le nozze ma senza mai arrivare al sì

IPA Filippo Bisciglia conduttore di Temptation Island

Alessandro Medici e Sofia Calesso sono stati protagonisti di Temptation Island nel 2020. All’epoca della partecipazione al reality di Canale 5 stavano insieme da 4 anni e mezzo e, a dispetto di qualche momento di tensione durante il programma, hanno lasciato il villaggio insieme. Nonostante il progetto di sposarsi, non sono mai diventati marito e moglie, ma si sono lasciati nel maggio 2025 prima delle nozze annunciate. Il 16 luglio 2026 è arrivata la notizia della morte di Alessandro, a causa di un malore.

Prima della partecipazione a Temptation Island

Quando hanno partecipato a Temptation Island, Alessandro Medici aveva 47 anni e Sofia Calesso 30. Era stata lei a chiamare il programma condotto da Filippo Bisciglia, per cercare di recuperare un rapporto in crisi. I due convivevano a Perugia ma lei, separata e mamma di due bambini, aveva avuto per 6 mesi una relazione parallela. Questo aveva determinato la fine della storia con Alessandro, anche lui separato e con figli. Sofia voleva dimostrare di aver capito e di essere pronta a non commettere gli stessi errori e anche lui era propenso a dare una seconda possibilità al rapporto.

Cosa è successo durante il reality

Durante la registrazione di Temptation Island, il rapporto tra Alessandro Medici e Sofia Calesso è stato messo duramente alla prova dalla simpatia nata tra la ragazza e uno dei single. Alessandro chiese il falò di confronto finale proprio a causa di alcuni atteggiamenti avuti da Sofia con un tentatore, oltre che per il fatto che lei negasse di averlo tradito. Al termine del confronto però i due decisero di uscire insieme anticipatamente e di dare un’altra chance alla loro relazione. All’appuntamento Un mese dopo però si presentarono separati. Secondo Medici era stata la sua compagna a mettere in dubbio i propri sentimenti, invece lei diede la colpa a lui per aver chiuso la storia e raccontò di problemi legati alla famiglia.

Il ritorno di fiamma, il matrimonio mai celebrato e la rottura

Ma tra Alessandro Medici e Sofia Calesso non era ancora finita, e negli ultimi giorni del 2020 hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. È arrivata anche la proposta di nozze, con la celebrazione inizialmente annunciata per la primavera successiva. Quei fiori d’arancio non erano però destinati a sbocciare: a maggio 2025 si sono lasciati senza mai di fatto aver celebrato il matrimonio.

“La nostra storia è andata avanti tra i vari tira e molla per dieci anni. Eravamo entrambi coinvolti, ma è stato proprio lui a lasciarmi dicendo che si era disinnamorato di me” ha raccontato lei.

La morte di Alessandro Medici

Ed è stata sempre Sofia Calesso a confermare la notizia della morte di Alessandro Medici, rimasto vittima a quanto pare di un malore improvviso a 53 anni. La ragazza ha condiviso nelle storie di Instagram uno scatto in bianco e nero in cui Alessandro appoggia la fronte al muso del loro amato pastore tedesco Zeus. “Vivrai sempre dentro di me”, ha scritto. La testimonianza di come un amore travagliato come il loro possa finire, ma mai scomparire del tutto.