Temptation Island, le cause della morte di Alessandro Medici

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IPA Filippo Bisciglia

Un lutto inatteso, quello che ha scosso in queste ore il pubblico di Temptation Island. Alessandro Medici, che nel 2020 aveva preso parte all’ottava edizione del docu-reality di Canale 5 al fianco dell’allora compagna Sofia Calesso, è morto improvvisamente giovedì 16 luglio, a 53 anni. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, diffusasi rapidamente tra i social e le testate di cronaca, che ha lasciato sgomenti familiari, amici e tutti coloro che ne avevano seguito il percorso televisivo sei anni fa.

Cosa sappiamo (per ora) sulle cause della morte

Le prime informazioni, riportate dal giornalista Lorenzo Pugnaloni e riprese da diverse testate, parlano di un malore improvviso che lo avrebbe colpito tra la tarda serata di mercoledì e le prime ore di giovedì mattina. Alcuni conoscenti lo avrebbero incontrato, apparentemente sereno, in un bar del suo paese proprio la sera precedente.

Circolano indiscrezioni su un possibile infarto, ma si tratta di ipotesi non confermate da fonti mediche o familiari ufficiali. In assenza di comunicati certi, la scelta più corretta – e più rispettosa nei confronti di chi sta vivendo il lutto – è non trasformare le supposizioni in certezze.

Il messaggio di Sofia Calesso

Ad annunciare pubblicamente la scomparsa è stata proprio Sofia Calesso, 36 anni, legata ad Alessandro da una relazione durata dieci anni e conclusasi in modo definitivo nel settembre 2025. Nonostante la storia fosse ormai finita da tempo, il legame evidentemente non si era mai davvero interrotto: nelle sue storie Instagram, Sofia ha condiviso una fotografia in bianco e nero di Alessandro insieme al suo cane, accompagnata da poche parole che racchiudono tutto il dolore del momento: “Vivrai sempre dentro di me”. Un messaggio semplice, che in poche ore ha raccolto migliaia di reazioni e che dice, forse, più di qualsiasi cronaca.

Chi era Alessandro Medici

Lontano dalle telecamere, Alessandro Medici era un uomo radicato nella sua comunità: gestiva una storica macelleria a Castel del Piano, nel perugino, dove generazioni di clienti lo conoscevano e lo stimavano. La partecipazione a Temptation Island nel 2020, accanto a Sofia, lo aveva portato per qualche mese alla ribalta nazionale, in una stagione del programma particolamente delicata per il pubblico. Ma è nella vita di tutti i giorni, tra affetti e legami familiari, che Medici viene oggi ricordato con più calore. Lascia la madre, i fratelli, i figli Christian e Giulia e i nipoti Penelope, Enea e Nicholas.

L’ultimo saluto ad Alessandro Medici sarà dato sabato 18 luglio, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castel del Piano. È lì, tra le persone che lo hanno conosciuto davvero – che si assisterà all’ultimo saluto.

L’ultimo pensiero di Filippo Bisciglia

Di fronte a una scomparsa così repentina, cercare subito una causa precisa a cui aggrapparsi è umano: aiuta a dare un senso a ciò che, altrimenti, resterebbe inspiegabile. Ma il rispetto per Alessandro Medici, e per chi in queste ore sta piangendo la sua perdita, passa anche dal saper convivere con l’incertezza, senza rincorrere illazioni.

Di veramente certo, però, c’è l’amicizia che legava Alessandro Medici a Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island è intervenuto immediatamente nelle sue storie di Instagram per scrivere: “Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto, mi mancheranno i tuoi messaggi (sei sempre stato presente)”.