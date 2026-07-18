Temptation Island, ex concorrente svela il cachet delle coppie su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Quando guadagnano i concorrenti di Temptation Island? Un ex protagonista dello show ha svelato il mistero legato al cachet delle coppie. Su Instagram, Valentina Riccio, concorrente dell’edizione 2025, ha parlato della cifra percepita da chi ha preso parte alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Valentina Riccio svela i cachet di Temptation Island

Nel corso di una diretta su Instagram, Valentina Riccio ha parlato della sua esperienza a Temptation Island, parlando anche del cachet delle coppie. La 33enne infatti aveva preso parte al programma insieme al compagno Antonio Panico, fra video sconvolgenti e un falò di confronto molto particolare. In seguito la concorrente aveva persino ricevuto una proposta di nozze di fronte a Filippo Bisciglia e con la complicità della redazione di Maria De Filippi.

A distanza di un anno da quell’esperienza e mentre Temptation Island 2026 fa ancora discutere, con puntate che si stanno facendo sempre più interessanti, Valentina ha svelato quanto ha guadagnato insieme al compagno grazie alla sua partecipazione allo show.

“Mille euro a puntata? Magari! Non sono mille euro a puntata – ha detto durante la diretta Instagram, lasciando intendere che le cifre percepite sarebbero inferiori -. Cinquemila euro a coppia per tutto il percorso? Non so in quale edizione abbiano dato questi cinquemila euro, ma a noi non sono stati dati. Non posso svelare la cifra, ma con un mese di lavoro si guadagna di più”.

La protagonista di Temptation Island ha poi confessato che il cachet dei tentatori e delle tentatrici sarebbe invece differente e, con molta probabilità, legato al periodo di permanenza nella trasmissione. Pochi infatti sanno che nel corso delle settimane i single vengono eliminati, lasciando nei rispettivi villaggi solamente coloro che interagiscono maggiormente con i concorrenti.

“Erano tutti carini ed educati – ha confessato Valentina -, infatti ogni due o tre giorni dovevamo scegliere chi mandare via… era una seccatura per noi”.

Valentina e Antonio di nuovo in crisi dopo Temptation Island

Nel frattempo la storia d’amore fra Valentina e Antonio, anche se è trascorso ormai un anno, continua ad appassionare i fan. La relazione fra i due infatti, anche dopo Temptation Island è rimasta piuttosto burrascosa.

Qualche tempo fa la coppia aveva annunciato di aspettare il primo figlio, ma questo non avrebbe portato serenità. Solo pochi giorni fa Valentina si era sfogata sui social, parlando del neonato in arrivo.

“All’inizio il tuo arrivo non è stato accolto con entusiasmo da qualcuno – aveva detto -, questo io non lo dimenticherò mai! Ma io ho sempre seguito il mio cuore e il mio istinto”.

Parole a cui Antonio aveva replicato prontamente, affermando che Valentina l’aveva cacciato di casa più volte.

“Sono stanco di essere manipolato per via di alcuni sbagli commessi in passato – aveva commentato l’ex concorrente di Temptation Island -. Sono consapevole del mio cambiamento. Le insinuazioni sul fatto che non volessi questo figlio sono del tutto false. All’inizio ho avuto molta paura, dato che abbiamo attraversato mesi davvero complicati, ma non ho mai pensato né detto di volermi sottrarre alle mie responsabilità”.