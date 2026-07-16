Alcuni segnali ci dicono se una relazione è sana: il ritorno di “Temptation Island” è l’occasione per ricordare quali non andrebbero mai ignorati

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Temptation Island è tornato in onda anche questa estate, e noi siamo di nuovo lì, pronti a osservare e inevitabilmente a commentare le dinamiche. La domanda, ogni volta, è la stessa: quanto di vero c’è in quello che vediamo? Poi, però, ne arriva una seconda, meno comoda.

Perché sembra di vederci allo specchio, in televisione? A volte è un riflesso leggero, altre volte abbiamo la sensazione di rivivere quello che ci è capitato, o che stiamo vivendo adesso: storie naufragate, tradimenti, verità non dette, responsabilità non prese, o scaricate sulle spalle dell’altro.

Quello che vediamo in televisione è un montaggio; poche ore scelte dietro anni di storia, con la musica giusta e le pause che aumentano la tensione narrativa. Una storia ci ha colpiti, quella di Iris, 23 anni, e di Andrea, 32 anni, che di lavoro fa il barman. A scrivere alla redazione di Temptation Island è stata lei dopo aver scoperto delle chat con altre donne: il fidanzato è stato infedele e, se sì, è davvero questo quello che si merita? Sin da subito, però, appaiono chiare alcune dinamiche di coppia che possono mettere alla prova un rapporto fino all’inevitabile rottura.

Una relazione sana non è una relazione senza crisi; tante coppie, con il tempo, attraversano dei momenti di noia, di stanchezza, di distanza, persino di mancanza del desiderio. C’è però un meccanismo che non dovrebbe mai incepparsi: il modo in cui vengono affrontati i problemi. Perché qualcosa si rompe nel momento in cui, invece di guardare l’altro negli occhi e iniziare una conversazione sincera, si comincia a negare i fatti, a sminuire chi si ha davanti e a fargli, infine, portare il peso delle proprie scelte.

Negare l’evidenza

Iris e Andrea stanno insieme da tre anni. Non convivono, vivono entrambi a Taranto; lei è un’infermiera, lui trascorre le sue serate dietro al bancone. Prima ancora di partire, Iris aveva già scoperto delle chat tra il fidanzato e altre ragazze. Lui non le ha mai confermato nulla in merito a presunti tradimenti, anzi, ha sempre cercato di negare tutto. Lei, però, è arrivata fin lì per capire se quello che sta vivendo sia davvero ciò che merita.

Ma le prime parole di Andrea nel capanno hanno confermato tutti i sospetti di Iris: non sa se la ama ancora, ed è lì per scoprirlo. Racconta che l’intimità è calata e che non capisce se sia sparita l’attrazione o il sentimento. Che gli manca il brivido. Ammette anche di aver sbagliato, che la colpa è anche sua, poi però aggiunge che lei è noiosa, statica, poco intraprendente.

Dobbiamo però fare un passo indietro, perché la frase al centro di tutto è la negazione: lei ha scoperto delle “chat palesi”, lui ha sempre negato e non ha mai ammesso il tradimento. Ma quelle chat c’erano.

Al di là del tradimento, vero o presunto, per un certo periodo Iris e Andrea hanno abitato in due realtà diverse; lei ha sempre avuto le prove davanti agli occhi, ma lui continuava a dirle che niente era mai accaduto.

Quando una negazione viene ripetuta da qualcuno di cui ci fidiamo, cerchiamo di appigliarci alla speranza. Quale? Che stia dicendo la verità. Ma, giorno dopo giorno, la fiducia crolla, soprattutto se viene supportata da altri sospetti.

La responsabilità che si scarica sull’altro

Un altro punto importante è la “colpa”: in una relazione esistono delle responsabilità che si condividono in due. Andrea sembra disposto ad assumersi la colpa al 100%, però…

Ed è il “però” che cerca di spostare l’attenzione dalle proprie responsabilità a quelle del partner. In questo caso, certo, Andrea ha rivelato cosa pensa e cosa sente davvero non a Iris direttamente, ma le ha raccontate in un programma, ad altre persone, inclusa la tentatrice.

Spegniamo un attimo la televisione. Una crisi di coppia spiega un malessere: è legittimo sentirsi soli, annoiati, non desiderati, ed è sano dirlo. Ma una crisi non trasferisce la responsabilità di una decisione. Le chat le ha scritte qualcuno. La negazione l’ha scelta qualcuno. Il modo di comportarsi con un’altra persona è la decisione di qualcuno. I problemi possono essere di entrambi; le scelte restano di chi le fa.

La fase di negazione porta spesso i ruoli a invertirsi: cercare di giustificare le proprie azioni scaricando le “responsabilità” sull’altro non serve alla coppia, anche perché la persona che si colpevolizza più frequentemente, oltre chi ha commesso il fatto, è anche quella che lo ha subito.

E c’è un ulteriore dettaglio che dovrebbe farci riflettere: Andrea dice che Iris sta a casa e non fa niente. Poi aggiunge: sì, studia, ma sta sempre sul divano. Quel “ma” cancella la riga precedente. Lo studio smette di essere un impegno, e il riposo diventa in qualche modo pigrizia.

Ed è una lezione dura, quella che ci impartisce Temptation Island: quando ci assumiamo le nostre responsabilità, dobbiamo anche accettare a nostra volta di aver compiuto delle scelte di cui magari non siamo orgogliosi, senza però usare le fragilità di chi si ama come attenuante.

Bisogno o pretesa?

Questa è una domanda scomoda, e si lega alle nostre aspettative. La psicologia ci insegna che l’aspettativa non è legata al desiderio, quanto alla rappresentazione mentale di ciò che vorremmo accadesse o pensiamo che accadrà.

Certo, è perfettamente normale desiderare di più, soffrire perché sentiamo che il partner non soddisfa i nostri bisogni. Ma, ancora una volta, non sono le emozioni o i sentimenti che sentiamo a essere in discussione, quanto il modo con cui le esprimiamo.

A Temptation Island, Andrea ha raccontato di avere la necessità di sentire più vicina Iris, anche nell’intimità della camera da letto. La frase specifica è “io devo avere un rapporto”. La ricerca si è concentrata molto sul diritto relazionale e sulle aspettative del partner; Octav Sorin Candel e Maria Nicoleta Turliuc, in un articolo, hanno approfondito le dinamiche delle coppie in cui c’è un’alta aspettativa che il partner debba per forza soddisfare i nostri bisogni.

Nelle sue forme eccessive questo comportamento si accompagna a coppie meno soddisfatte e a litigi più difficili da chiarire, perché se io sento che mi spetta, ogni tuo no diventa automaticamente un torto. Ma una relazione sana si fonda sull’ascolto, e il desiderio stesso non crea automaticamente un “credito” da riscuotere.

Tra l’altro, questo è uno degli esempi più frequenti a Temptation Island: era accaduto anche a Sonia B e Simone. Quest’ultimo si era lamentato della loro mancanza di intimità perché lei “inventava scuse per non farlo, tipo la lavatrice”. E anche lei, come vedremo dopo, si era imbarazzata come Iris.

Le dinamiche di coppia vengono messe ancora una volta alla prova dalla mancata comunicazione: se il partner “non è all’altezza”, allora si prova scoraggiamento, perdita dell’attrazione. E il partner che sente di non soddisfare i suoi desideri prova vergogna, agitazione, insicurezza, paura del rifiuto.

Critiche e giudizi

Una critica sana riguarda sempre un comportamento modificabile e non tocca il valore della persona; descrive gli effetti sulla relazione ed esprime un bisogno, ma l’obiettivo non è in alcun modo umiliare o far provare un profondo senso di vergogna nell’altro. Durante un confronto di coppia, i partner possono e devono confrontarsi, fino ad arrivare a una soluzione.

Eppure, all’inizio, Andrea ha “descritto” Iris dicendo che è statica, poco intraprendente, addirittura accondiscendente e “troppo” brava. Definisce “non normale” la sua volontà di mettersi a colorare pupazzi sul tablet, e prima di tutto è bene sottolineare che è nel diritto di ciascuno di noi annoiarci quando un’azione del partner non corrisponde ai nostri hobby o passioni.

Il meccanismo, però, si inceppa ancora una volta: il confine diventa netto quando si esprime un bisogno cercando di svalutare in qualche modo il partner.

E questa dinamica simile, in modo simile, si è presentata con un’altra coppia di Temptation Island 2026, ovvero quella composta da Giovanni e Sabrina: quest’ultima, dopo aver trovato una certa sintonia con il single Lory, ha detto che si sente più conquilina di Giovanni (e non partner). E anche lei ha in qualche modo giudicato la sua personalità: “Non nota nulla, posso fargli le corna davanti. Lo vorrei più sveglio di me“.

Sabrina racconta di sentirsi ormai una coinquilina più che una fidanzata, ed è una fotografia legittima, persino dolorosa, di una relazione che si è svuotata con il tempo. Poi però va oltre e dice che Giovanni non si accorge di niente, che potrebbe tradirlo davanti a lui, che lo vorrebbe più “sveglio”. Lo definisce un mammone, un quindicenne, e il carrettino con cui vende brioche per strada, dice, non è un lavoro.

A sostegno della sua tesi, aggiunge un’ulteriore considerazione: Giovanni avrebbe scoperto solo di recente che gli alberi di Natale che compravano al negozio erano finti, e non veri. Fermiamoci un secondo qui. Non spiega niente della loro crisi. Non esprime un bisogno, non chiede un cambiamento, non apre nessuna conversazione.

Le parole cambiano, il meccanismo no. Andrea dice che Iris non è normale; Sabrina dice che Giovanni non è abbastanza “sveglio”. Nessuno dei due sta più parlando di cosa manca alla coppia: stanno consegnando all’altro un ritratto.

Parlare del partner, non con lui

C’è una dinamica riccorente a Temptation Island, un segnale da non ignorare ancora una volta: spesso le coppie, prima di andare in televisione, lamentano di non aver mai avuto una discussione sana, quindi un confronto che arriva a una soluzione. Riescono però a farlo con persone conosciute da pochissimi giorni. Perché?

Raccontare a qualcuno un disagio è perfettamente normale, è successo a molte di noi: magari abbiamo cercato un confronto altrove, prima di parlarne con il partner. Ma in questo caso non è un amico, non è un fratello o una sorella, un familiare, è un perfetto sconosciuto.

In psicologia il cosiddetto “stranger-on-the-train effect”, l’effetto dello sconosciuto incontrato in treno, è stato studiato ampiamente; tantissime persone, ogni giorno, riescono a condividere delle informazioni anche molto personali con perfetti estranei, persino in uno spazio ristretto, come una sala d’attesa o, appunto, un treno.

Succede perché quando non ci sono storie comuni o ipotetiche conseguenze future sulle parole che stiamo per pronunciare confidarsi sembra meno rischioso.

Ma a Temptation Island avviene tutto sotto l’occhio attento delle telecamere (più di 100, a detta di Filippo Bisciglia, il conduttore), e così il confine viene ampiamente superato, soprattutto perché quella confidenza sostituisce sistematicamente il confronto con il partner.

A questo si aggiungono le telecamere, il corteggiamento e una situazione costruita proprio per favorire nuovi avvicinamenti: elementi che impediscono di leggere quella conversazione come un semplice sfogo disinteressato.

La vergogna cambia lato

A Temptation Island possiamo osservare un fenomeno che si verifica di frequente dopo una delusione di coppia: la vergogna cambia lato. Basta ricordare Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 e il loro “invergognirsi”, termine ormai nella storia dello show: è capitato anche a Iris, dopo il primo capanno. “Io mi vergogno”. Rileggiamola. Chi ha scritto le chat è lui. Chi ha negato è lui. Chi ha raccontato la loro intimità a una sconosciuta è lui. Chi si vergogna è lei.

Poi, davanti ai video del terzo capanno – lui che dice all’altra che è bella, che ammette di volerla baciare, che si fa mettere la crema sul collo e la nomina sua massaggiatrice personale – Iris mette insieme i pezzi: è umiliante guardare queste cose, dice, e lui sa che lo sto guardando e le fa lo stesso. “Che considerazione ha di me? Mi disprezza”.

Qui la vergogna ha completato il suo viaggio. Non è più imbarazzo per quello che fa lui. È diventata una domanda su di sé: se mi tratta così davanti a tutti, quanto valgo? Il segnale più doloroso arriva sempre così. Chi ha subito la mancanza di rispetto comincia a cercare il difetto dentro di sé. La vergogna cambia lato e, insieme alla fiducia nell’altro, può venire meno anche quella in se stessi.

La dinamica di una relazione sana

Prendiamo la stessa crisi e chiediamoci cosa succede quando una coppia è in un posto sicuro.

Chi sbaglia non nega, nemmeno quando ammettere costa caro. Chi sta male dice che sta male, senza fare dell’altro il responsabile di quello che ha scelto di fare. La differenza di desiderio si racconta senza trasformarla in colpa e senza trasformarla in pretesa.

Si critica un comportamento senza demolire una persona: si dice “mi manchi” e dopo il danno si prova a ripararlo sul serio, con i fatti, non con una versione nuova dei fatti.

C’è una cosa che gli studi sull’intimità ripetono da quarant’anni ed è meno ovvia di quanto sembri: aprirsi non basta. La vicinanza cresce quando chi ci ascolta ci fa sentire capiti, legittimi, presi sul serio.

Una relazione sana non promette che non ci si ferirà mai. Promette – o almeno dovrebbe – che davanti a quella ferita nessuno negherà quello che è successo e nessuno userà le fragilità dell’altro come alibi.