Sette coppie, sette modi di affrontare una crisi: cosa resta dopo Temptation Island 2026 e le lezioni sull'amore, sulla fiducia e sul rapporto con sé stessi

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia e le coppie di Temptation Island 2026

Finiti i falò, spenti i riflettori sull’ultima puntata di Temptation Island, resta una domanda per le coppie (e per noi, indirettamente): cosa hanno capito di sé e del proprio modo di amare?

Le sette storie di quest’anno raccontano sette modi diversi di attraversare una crisi. C’è chi prova a ricostruire la fiducia nominando finalmente ciò che faceva male, chi scopre che lasciarsi è più sano che restare e ferirsi, chi impara a non annullarsi per tenere in vita un legame.

Iris e Andrea

Iris era arrivata al programma ferita da alcune chat di Andrea con altre ragazze, e durante il percorso lo aveva visto avvicinarsi a una single. Poi qualcosa si era rovesciato: è stato lui a chiedere il confronto anticipato, a dire di voler ripartire. Un mese dopo si presentano insieme nell’ultima puntata di Temptation Island: raccontano giorni intensi e Andrea le regala un anello. Ma la frase che ci interessa è di Iris: gli ha spiegato quali comportamenti la facevano stare male, precisando di non volere che lui diventi un’altra persona, perché si è innamorata di lui per com’è.

Ed è proprio questo il punto: un conto è chiedere al partner di cambiare identità e di somigliare a qualcuno che non è. Un altro è chiedergli di interrompere un comportamento che ferisce la fiducia. Le chat non sono un tratto del carattere di Andrea: sono una cosa che ha fatto, e che può scegliere di non fare più.

Si può tornare insieme dopo una ferita, e non vuol dire che non sia mai successa. Iris non perdona in silenzio sperando che il problema si risolva da solo. Dice cosa l’ha fatta stare male, e chiede che cambi.

Una relazione può ricominciare dopo una crisi. A patto che qualcuno, come Iris, abbia il coraggio di dire esattamente cosa si è rotto.

Sabrina e Giovanni

Sabrina e Giovanni arrivano alla fine come coppia scoppiata, e il loro “un mese dopo” lo conferma. Volano accuse su accuse, e Giovanni dice di non amarla più. Sabrina prova a ribaltare qualche responsabilità, ma non resta spazio per ricucire nulla.

Quando guardiamo una scena simile, la reazione più comune è tifare: chi ha ragione, chi ha esagerato di più. È la tentazione da evitare, perché sposta lo sguardo sul punto sbagliato. Il punto non è chi vince la discussione. È che una relazione, a un certo momento, può trasformarsi in un luogo dove i due non cercano più di capirsi, ma solo di ferirsi. E c’è una soglia, oltre la quale riparare diventa quasi impossibile: quando il conflitto smette di riguardare i comportamenti e comincia a colpire la persona.

A volte separarsi non è una resa e non è una vendetta: è il riconoscimento che continuare a combattere non equivale più a continuare ad amarsi. Restare a ogni costo non protegge il legame: logora entrambi. Andarsene, in certi casi, è il modo per proteggere la dignità di tutti e due: la propria, e anche quella dell’altro, che smette di essere il bersaglio e torna a essere una persona.

Sara e Gabriele

Sara e Gabriele chiudono una storia lunga oltre sei anni. Un mese dopo non chiedono di rivedersi. Lui racconta di aver iniziato un percorso personale per imparare a gestire i propri impulsi, e ammette di non sentire più la mancanza di lei. Sara dice di aver lavorato su se stessa: prima di essere “la sua Saretta” è una persona, e non vuole più annullarsi per dimostrare a qualcuno che il suo amore c’è.

Questa è la storia che smonta l’idea più radicata di tutte: che in ogni rottura ci sia per forza un colpevole e una vittima. Non è sempre così. A volte due persone possono volersi bene sinceramente e, nello stesso tempo, innescare a vicenda dinamiche che le fanno soffrire.

C’è poi una cosa che vale la pena sottolineare, perché è la parte più “sana” di tutta la vicenda. Il percorso in solitaria che entrambi dicono di aver intrapreso non serve a riconquistare l’altro, ma a non rifare lo stesso errore la prossima volta. Annullarsi per amore non salva niente, ma svuota chi lo fa, e alla lunga svuota anche il rapporto.

Soraya e Cristian

Soraya si presenta pentita, riconosce di aver umiliato Cristian, dice di provare ancora qualcosa e di averlo cercato per chiarire. Ma è lui a sorprendere tutti: mentre lei piangeva e cercava un chiarimento, aveva già cominciato a sentire una ragazza conosciuta nel villaggio, appena tre giorni dopo il falò.

Dopo una rottura le persone elaborano la fine con tempi e modi che raramente coincidono. Uno può avere ancora bisogno di parlarne, di capire, di chiudere davvero; l’altro può aver già voltato pagina, o aprirsi in fretta a qualcosa di nuovo.

Che Cristian abbia frequentato un’altra dopo settantadue ore non dimostra automaticamente di non averla mai amata. Allo stesso modo, il fatto che lui sia ripartito in fretta non rende meno reale il dolore di Soraya. Le due cose convivono.

Il problema, semmai, nasce quando una storia è finita ma si continuano a mantenere contatti – fisici o emotivi – senza chiarire cosa significhino: è lì che si alimentano speranze. Ricominciare si può, e a volte si deve. Ma prima conviene aver capito da cosa, esattamente, si sta ripartendo.

Bernadette e Diamante

Bernadette aveva scritto al programma per un motivo: dopo sedici anni insieme, Diamante non sembrava ancora pronto a sposarla. Nel villaggio lui si interroga sulle ragioni, finché sceglie di presentarsi da lei, inginocchiarsi e chiederle di sposarlo. Un mese dopo le dedica un filmato sulla loro storia e le promette di continuare a sceglierla ogni giorno.

Qui la lezione riguarda un “tranello” in cui è facilissimo cadere: scambiare la durata per la progettualità. Le coppie che stanno insieme da molti anni possono non dare al futuro lo stesso significato. Una relazione può essere solida, affettuosa, collaudata, e restare comunque bloccata, se una decisione che conta viene rimandata all’infinito senza mai essere affrontata davvero.

Il tempo, da solo, non decide niente. Anzi, a volte serve proprio a non decidere: si va avanti perché si è sempre andati avanti, e la domanda si sposta di mese in mese. Il punto è che Bernadette aveva espresso un bisogno preciso, e non aveva ancora ricevuto una risposta chiara.

Rimandare a oltranza, in questi casi, diventa una risposta implicita, e spesso la peggiore, perché lascia l’altro sospeso senza dirgli mai né sì né no. Ciò che mancava non era l’amore, né gli anni: era una scelta pronunciata ad alta voce.

Francesca e Danilo

Francesca e Danilo erano usciti insieme dal falò, dopo essersi avvicinati ciascuno a un single: lei a Marco, lui a Giulia. Sembrava una seconda possibilità. Un mese dopo, invece, Francesca arriva da sola: aveva ricontattato Marco, Danilo l’aveva scoperto e si era chiuso; poi lei aveva saputo che anche lui aveva ripreso a sentire Giulia. Nel confronto ammette l’errore e chiede di ripartire da zero, ma Danilo dice di non riuscire a superare l’accaduto e chiude.

La lezione? Una parola: reciprocità. Una coppia non ricostruisce la fiducia se ciascuno considera imperdonabile nell’altro esattamente ciò che tende a giustificare in se stesso.

Finché due persone applicano due metri diversi, nessuna riparazione regge. A volte il sentimento resta, ma non ci sono più le condizioni per fidarsi.

Ed è una delle verità più difficili da accettare: recuperare non dipende dal desiderio stesso di farlo. Ci vogliono responsabilità e cambiamenti che si possano verificare nel tempo. Volerlo, da solo, non cancella la ferita. E quando la fiducia si è rotta da entrambe le parti, a volte l’amore che resta non è abbastanza per ricomporre ciò che si è spezzato.

Alessandra e Rosario

Alessandra era entrata nel programma dopo aver perso fiducia in Rosario, a causa di un tradimento. Durante il percorso aveva assistito a un evento raro persino per Temptation Island: la sintonia tra lui e una single che era stata l’ex migliore amica di Alessandra. La storia sembrava finita; poi Rosario aveva chiesto un altro incontro, e Alessandra aveva deciso di uscire dal programma insieme a lui.

È quello che succede un mese dopo, però, a cambiare la chiave di lettura. Alessandra si presenta da sola. Racconta che Rosario, in quei giorni, aveva mantenuto le promesse fatte al falò: era stato presente, le aveva dato le attenzioni che chiedeva. Eppure qualcosa, dentro di lei, era cambiato. Il sentimento non è sparito, dice, ma chiede tempo per capire cosa desidera davvero.

Mettere se stessi al primo posto non è egoismo, e non richiede di smettere di amare l’altro nello stesso istante. Sono due cose che possono convivere. Si può riconoscere che una persona ci ha voluto bene, che ci sta provando, che sta mantenendo la parola, e capire, allo stesso tempo, di non desiderare più quella relazione come prima.

È il diritto, di chi è stato ferito, di verificare dentro di sé se la fiducia è tornata davvero, e di scoprire che a volte non torna, nemmeno quando l’altro sta cercando comunque di impegnarsi.

Ed è tutt’altro che una debolezza: vuol dire ascoltarsi. Forse è questa la lezione più difficile di tutta l’edizione. Si può amare qualcuno, riconoscere i suoi sforzi e, nello stesso tempo, non essere ancora pronte – o non essere più disposte – a tornare al posto che si occupava prima.