Amare una persona e stare bene con lei non sono sempre la stessa cosa. Cosa succede quando confondiamo il partner reale con quello che abbiamo immaginato

Ufficio Stampa Mediaset Filippo Bisciglia

Esiste il cosiddetto “incastro giusto”, la persona fatta “apposta” per noi? Un’idea vecchia quanto l’amore: due metà che si cercano, due tessere dello stesso puzzle che finalmente si incastrano. Ma quasi mai le cose vanno così.

C’è in particolar modo una domanda che le persone si pongono prima o poi, soprattutto in una relazione lunga: siamo davvero compatibili? Oppure sto aspettando che l’altro diventi la persona che avevo in mente?

In alcuni casi ci ritroviamo a mettere in discussione una cosa che talvolta diamo per scontata: che amare qualcuno e stare bene con qualcuno siano automaticamente la stessa cosa. E questo ci costringe a guardare la distanza tra il partner che abbiamo e quello che abbiamo immaginato.

Temptation Island ci consegna una storia su cui riflettere. Quella di Soraya e Cristian, insieme da un anno e otto mesi. Lei dice che lui è “l’opposto di quello che cerca”. Lui si chiede “perché devo cambiare sempre io?”. Lei non si sente vista. Lui si sente sotto esame.

Partner reale e partner ideale

Ogni persona inizia una relazione con un’immagine, più o meno consapevole, di come dovrebbe essere il partner. Si chiamano standard ideali, e sono il metro con cui, spesso senza rendercene conto, valutiamo chi abbiamo accanto.

Garth Fletcher e Jeffry Simpson hanno descritto questo modello interiore individuando delle aree su cui si concentra: il calore e l’affidabilità, l’attrazione e la vitalità, lo status e le risorse. Quando però aumenta la distanza percepita tra la persona reale e quel modello, la soddisfazione relazionale tende a diminuire.

È una delle dinamiche emerse dal racconto di Soraya nelle puntate di Temptation Island. Le sue lamentele descrivono una situazione in stallo: pochi abbracci e complimenti, scarse dimostrazioni di affetto e un modo diverso di gestire il tempo e il denaro.

Persino la maschera di Spider-Man acquistata da Cristian diventa, nella sua narrazione, il simbolo di una relazione che non la nutre più. Ma la distanza tra ciò che si desidera e ciò che si riceve è un’esperienza comune.

Chiedere al partner di modificare un comportamento e chiedergli di cambiare la propria identità non sono due richieste da mettere sulla stessa bilancia. “Vorrei più gesti d’affetto” riguarda qualcosa di concreto, che può essere discusso e negoziato.

Dire che qualcuno è “l’opposto di quello che cerco” riguarda invece la persona nel suo insieme, e non indica un difetto correggibile ma una direzione divergente. Il rischio è che uno dei due finisca per piegarsi nel tentativo di diventare qualcun altro.

Il partner non è un progetto da correggere

In psicologia esiste un’immagine efficace per descrivere ciò che una relazione fa quando funziona: il fenomeno Michelangelo. Il nome richiama l’idea, tradizionalmente associata allo scultore, che la figura fosse già presente nel marmo e che il suo compito consistesse nel farla emergere.

Secondo gli studi di Caryl Rusbult e Stephen Drigotas, un partner che affianca la nostra crescita agisce in modo simile. Quando il partner ci tratta già come la persona che vorremmo essere finiamo per somigliarle davvero. La sua fiducia diventa una spinta.

Così come lo scultore libera la figura che è nel marmo, e non quella che avrebbe preferito trovarci, allo stesso modo il fenomeno Michelangelo supporta un cambiamento che appartiene già alle aspirazioni del partner.

L’intenzione è diversa: in un caso sosteniamo la persona nella crescita e nel cambiamento che desidera per sé; nell’altro rischiamo di farla sentire inadatta, chiedendole di cambiare per adattarsi alle nostre aspettative. La domanda di Cristian al termine del falò, “Perché devo cambiare sempre io?”, ricorre spesso nelle persone che si sentono sottoposte a una valutazione permanente.

Gli incastri di coppia

Torniamo all’immagine da cui siamo partite, quella delle due tessere. L’idea che esista una metà predestinata, costruita per completarci, è affascinante ma fuorviante, perché lascia intendere che la compatibilità sia una questione di destino (come suggerisce la leggenda del filo rosso) anziché di costruzione.

Una relazione non funziona perché due pezzi erano fatti per combaciare: è un’idea romantica, e non vogliamo smettere di credere nelle favole, ma nella realtà il motore di tutto è spesso un incastro che non obbliga nessuno dei due a rimodellarsi di continuo.

Le differenze esistono in ogni coppia – la compatibilità non ne prevede la totale assenza – anche in quelle che non hanno mai preso in considerazione la separazione o il divorzio. Il criterio è un altro: capire quali differenze possono essere negoziate e quali, invece, riguardano bisogni, valori o progetti di vita difficilmente conciliabili.

Nessuno dei due partner dovrebbe sentirsi costretto a rinunciare stabilmente a ciò che considera fondamentale o a vedersi come un progetto incompleto da correggere.

Resta un’ultima domanda. Prima di chiedersi quanto si è disposti a cambiare per amore, vale la pena domandarsi in quale direzione sta andando quel cambiamento: se si sta crescendo insieme, oppure se si sta cercando di diventare la persona che l’altro aveva immaginato.

Perché in una relazione possiamo evolverci, smussare i nostri angoli, metterci in discussione, ma non dovremmo diventare qualcun altro per essere amati.