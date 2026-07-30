Le amicizie non sono un semplice contorno: la psicologia mostra che sono tra i fattori più importanti per salute mentale, benessere e longevità.

Psicologa e coach, si occupa di clinica e sessuologia. Insegna all’Università di Torino e scrive libri coniugando clinica e divulgazione scientifica.

iStock Giornata internazionale dell'amicizia

L'amicizia è una struttura affettiva centrale che sostiene benessere, resilienza e qualità della vita più di quanto spesso si riconosca.

La Giornata Internazionale dell'Amicizia richiama il valore collettivo dei legami di fiducia come infrastruttura per coesione, prevenzione e salute pubblica.

Coltivare relazioni autentiche abbassa stress, ansia e isolamento: trattare l'amicizia con cura intenzionale migliora salute mentale e longevità.

Passiamo una buona parte della vita a parlare d’amore. Lo mettiamo al centro di film, canzoni, romanzi, conversazioni infinite con le amiche. Gli diamo anniversari, rituali, narrazioni.

L’amore romantico è così presente che sembra quasi l’unico formato legittimo delle relazioni importanti.

Eppure esiste un legame che attraversa tutta la nostra vita con una continuità spesso sottovalutata: l’amicizia.

Che, a ben vedere, ha un problema strutturale di visibilità. È fondamentale, ma raramente celebrata. Incide sul nostro benessere, ma difficilmente viene raccontata come una delle grandi architetture affettive dell’esistenza. Rimane sullo sfondo, come se fosse una relazione secondaria.

Eppure, se guardiamo alle nostre esperienze quotidiane, la narrazione cambia.

Chi c’è quando qualcosa si rompe? Chi ascolta senza agenda quando una storia finisce? Chi riesce a gioire dei nostri traguardi senza trasformarli in confronto? Nella maggior parte dei casi, la risposta non ha il volto di una coppia, ma quello delle nostre amiche.

La psicologia lo conferma con poca poesia ma molta chiarezza: i legami amicali sono tra i predittori più solidi di benessere psicologico, resilienza e qualità della vita. Non un dettaglio emotivo, ma una struttura portante.

Nella Giornata Internazionale dell’Amicizia vale la pena fermarsi su un legame che spesso diamo per scontato.

Non per ridimensionare l’amore romantico, ma per uscire da una narrazione sbilanciata che tende a renderlo l’unico protagonista.

Le origini della Giornata dell’Amicizia

La Giornata Internazionale dell’Amicizia nasce come tentativo di riconoscere il valore sociale e politico delle relazioni tra pari.

È stata proclamata nel 2011 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, partendo proprio dai legami interpersonali.

L’idea di fondo è che l’amicizia non è solo una questione privata, ma un fattore che contribuisce alla coesione collettiva.

In un mondo attraversato da conflitti, disuguaglianze e isolamento crescente, le relazioni di fiducia tra individui diventano una sorta di infrastruttura invisibile che tiene insieme le comunità.

Questa giornata serve anche a ricordare che la costruzione di legami positivi è anche una forma di prevenzione sociale.

Dove esistono reti di sostegno, diminuiscono le fragilità collettive: dalla marginalità sociale fino al disagio psicologico.

Amicizia: perché è determinante per la salute mentale

Per molto tempo le relazioni amicali sono state considerate una sorta di accessorio della vita adulta: piacevoli, importanti, ma non davvero essenziali.

La ricerca scientifica racconta una storia diversa. I rapporti di amicizia rappresentano una delle principali fonti di supporto, un fattore che la psicologia considera determinante per la salute mentale.

Avere persone di fiducia con cui condividere gioie, preoccupazioni e momenti significativi non serve soltanto a sentirsi meno sole, ma significa avere una rete che aiuta a regolare le emozioni, ad affrontare i momenti di crisi e a costruire una percezione più stabile di sé.

Non è un caso che una delle ricerche longitudinali più famose al mondo, la Harvard Study of Adult Development, attiva da oltre ottant’anni, sia arrivata a una conclusione: ciò che predice maggiormente benessere e soddisfazione nella vita non sono il successo professionale, il denaro o la notorietà, ma la qualità delle relazioni. E tra queste relazioni, le amicizie occupano un posto centrale.

A questo si aggiunge un meccanismo fisiologico importante: il contatto con chi ci vuole bene libera ossitocina, l’ormone che abbassa lo stress e ci restituisce la sensazione di essere al sicuro.

È per questo che una telefonata con l’amica può fare ciò che poche altre cose riescono a fare: non risolve il problema, ma cambia lo stato in cui lo affrontiamo.

E uno stato più calmo è sempre il primo passo per pensare con più lucidità.

Buffering effect: ciò che abbassa stress, ansia e depressione

Quando attraversiamo un periodo difficile, spesso pensiamo di dover trovare una soluzione.

In realtà, il primo bisogno è quasi sempre un altro: sentirci comprese. È qui che entra in gioco una delle funzioni più importanti dell’amicizia.

Le relazioni amicali offrono uno spazio relativamente libero da aspettative e ruoli rigidi.

A differenza di altri contesti, non dobbiamo essere perfette, efficienti o all’altezza di particolari standard.

Possiamo mostrare fragilità, dubbi e paure senza temere di perdere il nostro valore.

Sapere di poter contare su qualcuno riduce la percezione di minaccia e rende gli eventi stressanti più gestibili.

Gli studiosi parlano di “buffering effect”, cioè dell’effetto cuscinetto che il supporto sociale esercita sullo stress. Non elimina i problemi, ma riduce il loro impatto sulla nostra salute mentale.

Anche per questo le persone che dispongono di relazioni sociali soddisfacenti mostrano generalmente livelli inferiori di ansia e depressione e una maggiore capacità di adattarsi alle difficoltà.

Non perché abbiano vite più semplici, ma perché non devono affrontarle da sole.

L’amicizia non è una relazione minore rispetto a un legame romantico, è semplicemente una relazione diversa, con una propria intimità che non ha bisogno di essere convalidata da nient’altro per essere reale.

Sempre più connesse, ma sempre più sole

Parlare di amicizia oggi significa confrontarsi con un paradosso: viviamo nell’epoca della connessione continua, eppure la solitudine è diventata una delle principali emergenze di salute pubblica.

Secondo un report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicato nel 2025, la solitudine e l’isolamento sociale sono associati a circa 871.000 morti premature ogni anno.

Il problema non è solo quante persone abbiamo intorno, ma quanto ci sentiamo davvero connesse: la qualità delle relazioni, la reciprocità e la possibilità di essere autentiche fanno la differenza per il nostro benessere psicologico e fisico.

In questo scenario, le amicizie assumono un valore ancora più importante. Rappresentano uno spazio di appartenenza che non si fonda sull’obbligo, ma sulla scelta reciproca.

E proprio perché non sono imposte da legami familiari o istituzionali, richiedono una forma di cura intenzionale che spesso tendiamo a sottovalutare.

Forse uno dei rischi della vita adulta è dare per scontate le amicizie più solide.

Pensiamo che saranno sempre lì e finiamo per investire tempo ed energie altrove. Ma anche i legami più profondi hanno bisogno di presenza, attenzione e continuità.

Negli Stati Uniti si moltiplicano le storie di donne che, arrivate alla terza età, scelgono di costruire la propria casa attorno a un gruppo di amiche.

Il New York Times ha raccontato la storia del Bird’s Nest, un piccolo villaggio di tiny house nel Texas orientale dove undici donne tra i sessanta e gli ottant’anni si sono date un obiettivo dichiarato: farsi compagnia fino alla fine.

Quello che le tiene insieme è la convinzione che l’amicizia, coltivata con costanza, possa sostenere un intero progetto di vita, non solo accompagnarlo da lontano.

E i numeri sembrano confermarlo: uno studio pubblicato nel 2019 sul Journals of Gerontology, condotto su oltre 72.000 donne seguite per più di vent’anni nell’ambito del Nurses’ Health Study di Harvard, ha rilevato che le donne più integrate socialmente vivono in media il 10% più a lungo, con una probabilità del 41% superiore di arrivare a 85 anni, rispetto a quelle più isolate.

Sono storie che raccontano cosa significa prendere sul serio un legame che, per la maggior parte della vita, ci viene chiesto di considerare secondario.

Cosa succederebbe se ci comportassimo come in amore?

Se accettiamo l’idea che l’amicizia sia una questione di salute mentale, allora dovremmo iniziare a trattarla come tale.

Non significa trasformare le relazioni in un compito da agenda, ma riconoscere che meritano spazio, tempo e investimento.

Proviamo a immaginarlo per un momento: cosa succederebbe se all’amicizia dessimo gli stessi rituali che diamo all’amore romantico?

Se festeggiassimo gli anniversari di un’amicizia con la stessa naturalezza con cui festeggiamo un fidanzamento, se raccontassimo nei film le amiche che si scelgono ogni giorno con la stessa intensità con cui raccontiamo i colpi di fulmine, se ci permettessimo di dire, senza sentirci in difetto, che un’amica è una delle persone più importanti della nostra vita, punto, senza bisogno di altre specificazioni.

Forse cambierebbe il modo in cui viviamo la solitudine, che non sempre significa essere senza un partner, ma molto più spesso significa essere senza qualcuno che ci conosca davvero.

E cambierebbe anche il modo in cui ci prendiamo cura di queste relazioni: con la stessa attenzione, la stessa pazienza e la stessa volontà di restare che riserviamo, quasi per automatismo, ai legami romantici.

La Giornata Internazionale dell’Amicizia può diventare un’occasione per ripensare la gerarchia che attribuiamo alle relazioni.

Non per stabilire una competizione tra amicizia e amore romantico, ma per riconoscere che il benessere affettivo non dipende da un solo legame.

La nostra salute mentale si costruisce all’interno di una rete di relazioni significative, e le amicizie ne rappresentano uno dei pilastri più importanti.

Forse dovremmo iniziare a raccontarle diversamente. Non come relazioni di passaggio o come semplici comparse nella storia della nostra vita, ma come una delle forme più preziose di cura reciproca che possiamo sperimentare.

La Giornata Internazionale dell’Amicizia non dovrebbe essere solo un post o un messaggio di circostanza.

Potrebbe essere il giorno in cui ci fermiamo a riconoscere che l’amicizia non è mai stata un legame minore.

È, semplicemente, uno di quei posti dove la nostra mente impara, ogni volta di nuovo, che essere al sicuro è possibile.

Fonti bibliografiche

Report of the WHO Commission on Social Connection – World Health Organization

Good genes are nice, but joy is better – The Harvard Gazette

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