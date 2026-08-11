Sono tutti al mare o in posti da favola e improvvisamente la tua estate sembra un fallimento. Colpa dei social? Non proprio: ecco cosa succede nella nostra mente

Psicologa e coach, si occupa di clinica e sessuologia. Insegna all’Università di Torino e scrive libri coniugando clinica e divulgazione scientifica.

iStock Social envy: quando l'estate si trasforma in confronto

Lo scroll estivo trasforma confronti parziali in giudizi globali, sotto un'unica lente: quella della performace.

L'invidia sui social non è una condanna: può segnalare desideri utili o mutare in un giudizio che diminuisce il benessere personale.

Strategie pratiche aiutano a interrompere il meccanismo: riconoscere l'emozione, riformulare le domande e regolare l'uso delle app.

C’è un momento preciso in cui una vacanza può iniziare a peggiorare. Non quando piove. Non quando perdi il treno. Non quando scopri che l’albergo con vista mare, nella realtà, ha una vaga visuale sul parcheggio.

Può succedere quando prendi il telefono.

Apri Instagram “solo un attimo”, magari durante una pausa di cinque minuti che, per qualche motivo, diventa un’ora. E cominci a guardare le vacanze delle altre persone.

Una è a Formentera, con il tramonto perfetto.

Un’altra è in Grecia dove ogni angolo sembra progettato per una copertina.

Un’altra ancora sembra essere sempre nel posto giusto, con le persone giuste, nel momento giusto.

A quel punto può accadere una cosa piuttosto comune: sei in vacanza, ma inizi a sentirti in difetto.

Non perché la tua vacanza sia necessariamente brutta. Magari sei esattamente dove volevi essere. Magari hai davanti un mare bellissimo. Magari stai leggendo un libro che aspettavi da mesi. Eppure, dopo venti minuti di scroll, tutto sembra improvvisamente meno.

Meno bello. Meno interessante. Meno instagrammabile.

È il paradosso della social envy estiva, ovvero l’invidia sociale: non serve che le altre persone abbiano una vita migliore. Basta che, per qualche minuto, il nostro cervello inizi a confrontare la nostra esperienza reale con la loro versione selezionata, filtrata e pubblicata.

La domanda, allora, non è soltanto perché proviamo invidia davanti alle vacanze altrui. È capire che cosa facciamo di quella sensazione.

Il confronto sociale mette la nostra estate in classifica

Confrontarci con le altre persone non è un’invenzione di Instagram. Lo facciamo da sempre.

Il confronto sociale è un meccanismo attraverso il quale cerchiamo di capire dove ci troviamo, come stiamo andando e può persino aiutarci a capire meglio che cosa vorremmo.

Il problema nasce quando il confronto è continuo e quando il materiale con cui confrontiamo la nostra vita è profondamente sbilanciato.

Noi conosciamo la nostra vacanza per intero.

Sappiamo quante ore abbiamo passato in aeroporto, quanto ci siamo annoiate, quanto ci è costato il viaggio e quante volte abbiamo pensato che forse sarebbe stato meglio fare altro.

Delle altre persone, invece, vediamo spesso il trailer.

Il tramonto, non le otto ore di viaggio.

La spiaggia, non il mal di testa.

Il sorriso, non tutto quello che è successo prima che partisse la fotocamera.

Questo non significa che le fotografie siano false. Significa che sono parziali.

Il nostro cervello, però, non sempre tratta questa parzialità come tale. E così può succedere che confrontiamo la nostra vita completa con una selezione accuratissima di quella altrui.

Uno studio pubblicato nel 2025, condotto su 1.078 studentesse e studenti universitari, ha osservato un’associazione tra il confronto con persone percepite come più fortunate sui social e un minore benessere.

L’analisi suggerisce che l’invidia possa essere uno dei passaggi attraverso cui questo confronto si collega al nostro stare peggio: vediamo chi sembra avere più di noi, ci confrontiamo e possiamo finire per sentirci meno soddisfatte della nostra vita.

Il punto non è tanto che cosa vediamo, ma cosa succede dentro di noi dopo averlo visto.

Perché possiamo guardare una fotografia e desiderare qualcosa. Oppure possiamo usarla per stabilire che la nostra vita vale meno.

C’è poi una distinzione da fare tra FOMO e social envy: la prima è la sensazione vaga di perdersi qualcosa di bello che sta accadendo altrove, mentre la seconda nasce dal confronto con una persona precisa, la cui vita in quel momento ci sembra migliore della nostra.

La FOMO ci chiede di accettare che non possiamo vivere tutto, mentre l’invidia può aiutarci a capire che cosa, in quel confronto, desideriamo o ci fa sentire inadeguate.

Il punto, allora, non è demonizzare Instagram, TikTok o qualsiasi altra piattaforma. È capire cosa succede nella nostra testa quando lo scroll smette di essere intrattenimento e diventa un metro con cui misurare la nostra vita.

L’invidia da Instagram non significa che siamo persone invidiose

La parola “invidia” ci mette spesso a disagio, è una di quelle emozioni che preferiremmo non ammettere nemmeno a noi stesse.

Eppure provare invidia non significa automaticamente essere persone invidiose. Un’emozione non è una diagnosi del carattere.

Possiamo guardare la fotografia di una persona alle Maldive e pensare: “Che meraviglia, vorrei essere lì”.

Possiamo provare una fitta perché quella cosa ci manca.

Possiamo desiderare la sua libertà, il suo tempo, la possibilità di partire, la compagnia con cui sta viaggiando.

Tutto questo può essere semplicemente un’informazione su di noi.

Il problema arriva quando il desiderio cambia forma.

“Vorrei fare anch’io questo viaggio” può diventare “io non faccio mai niente”.

“Che bello avere queste amiche” può diventare “io sono sempre sola”.

“Vorrei potermi permettere questa vacanza” può diventare “la mia vita è triste”.

Nel primo caso, la sensazione può trasformarsi in desiderio, curiosità, persino motivazione. Nel secondo, può diventare un giudizio globale sulla nostra vita.

La domanda non è soltanto “sono invidiosa?”.

Ma piuttosto: “Questa emozione mi sta raccontando qualcosa che desidero o mi sta convincendo che io valgo meno?”

Il problema arriva quando anche la vacanza diventa una gara

C’è un’altra questione che si accompagna all’invidia, ed è l’idea che anche la vacanza debba dimostrare qualcosa.

Che debba essere abbastanza bella da essere fotografata, abbastanza originale da essere raccontata, abbastanza piena da non sembrare sprecata.

L’estate, per molte persone, è diventata una specie di esame finale dell’anno.

Dobbiamo divertirci, riposarci, vedere posti nuovi, stare con le persone che amiamo, mangiare bene e fare esperienze.

E così anche il riposo rischia di trasformarsi in una performance.

I social non hanno inventato questa pressione, ma possono renderla visibile in modo continuo.

È un cambiamento sottile, ma importante. Perché quando iniziamo a vivere anche attraverso gli occhi di un pubblico immaginario, l’esperienza può perdere un po’ del suo significato privato.

La vacanza non è più soltanto qualcosa che viviamo. È qualcosa che deve apparire riuscito.

Perché nello scroll estivo entriamo continuamente nelle vacanze delle altre persone senza sapere quasi nulla delle loro vite.

E, mentre lo facciamo, rischiamo di dimenticare che nessuna di loro sta entrando nella nostra.

La fotografia di una vacanza non ci dice se quella persona è felice.

Non ci dice se è soddisfatta della propria vita.

Ci dice soltanto che, in quel momento, era in quel posto e ha scelto di mostrarcelo.

Il resto lo aggiungiamo noi.

Come smettere di farsi rovinare l’estate dallo scroll

Non serve cancellare Instagram o trasferirsi in una baita senza Wi-Fi. Il punto non è smettere di usare i social, ma accorgersi di quando lo scroll smette di essere intrattenimento e inizia ad alimentare un confronto che ci fa stare peggio.

Ecco qualche strategia pratica per interrompere il meccanismo:

Chiediti che cosa desideri davvero. Davanti alla foto di una vacanza, prova a chiederti: «Voglio davvero essere lì o voglio sentirmi come la persona che sta vivendo quell’esperienza?».

A volte non desideriamo la destinazione, ma l’emozione che si accompagna. Capirlo può trasformare l’invidia in un’informazione utile.

«Vorrei essere a Bali» può diventare «vorrei sentirmi più libera e avventurosa». E per iniziare a cercare quella sensazione potrebbe non servire necessariamente un volo intercontinentale.

Davanti alla foto di una vacanza, prova a chiederti: «Voglio davvero essere lì o voglio sentirmi come la persona che sta vivendo quell’esperienza?». A volte non desideriamo la destinazione, ma l’emozione che si accompagna. Capirlo può trasformare l’invidia in un’informazione utile. «Vorrei essere a Bali» può diventare «vorrei sentirmi più libera e avventurosa». E per iniziare a cercare quella sensazione potrebbe non servire necessariamente un volo intercontinentale. Cambia la domanda. Invece di chiederti «perché lei ha questa vita e io no?», prova con «che cosa di quello che vedo mi piacerebbe portare nella mia vita?».

La prima domanda ti mette in competizione con l’altra persona, la seconda ti restituisce la possibilità di scegliere che cosa vuoi davvero.

Invece di chiederti «perché lei ha questa vita e io no?», prova con «che cosa di quello che vedo mi piacerebbe portare nella mia vita?». La prima domanda ti mette in competizione con l’altra persona, la seconda ti restituisce la possibilità di scegliere che cosa vuoi davvero. Controlla come stai dopo lo scroll. Ti senti più leggera o più pesante? Se prima stavi bene e, dopo venti minuti di Instagram, hai la sensazione che tutte vivano meglio di te, forse è arrivato il momento di chiudere l’app. Non come punizione, ma come forma di autoregolazione.

Ti senti più leggera o più pesante? Se prima stavi bene e, dopo venti minuti di Instagram, hai la sensazione che tutte vivano meglio di te, forse è arrivato il momento di chiudere l’app. Non come punizione, ma come forma di autoregolazione. Chiediti che cosa vorresti ricordare davvero. Se nessuna persona potesse vedere la tua vacanza, che cosa vorresti portare con te di questa giornata?

Un bagno al mare durato più del previsto, una conversazione assurda con un’amica, un libro letto fino a notte fonda, una pizza pessima mangiata in un posto bellissimo.

Oppure niente di particolare. Anche il niente, ogni tanto, è un’esperienza che possiamo permetterci di vivere senza doverla trasformare in un contenuto.

La social envy non si ridimensiona convincendoci che le vacanze delle altre siano finte o che dietro ogni fotografia perfetta si nasconda necessariamente una crisi di coppia. Sarebbe soltanto l’altra faccia dello stesso meccanismo.

Si ridimensiona quando impariamo a distinguere un desiderio da una sentenza: possiamo guardare il mare di qualcun’altra e pensare «vorrei essere lì», senza trasformarlo in «la mia vita è meno bella».

Perché, quando lo scroll estivo comincia a farci stare male, la domanda più utile forse non è «come faccio a non provare invidia?», ma «che cosa sta cercando di dirmi questa emozione?».

Se risponde «voglio anch’io», possiamo ascoltarla. Se risponde «non sono abbastanza», forse è il momento di mettere via il telefono e tornare nella nostra vita, prima che lo scroll ci convinca di voler vivere quella di qualcun’altra.

Fonti bibliografiche:

Li & Liu, (2024) Upward social comparison on social networking sites (SNSs) and individual well-being: a moderated mediation model — Psychology, Health & Medicine

(Kim & Kim, (2024) Understanding envy and fear of missing out in travel posts: The effects of Instagram sources and landmark types — Journal of Destination Marketing & Management

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