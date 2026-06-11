Cristian e Soraya a Temptation Island 2026, la quarta coppia in crisi per Spider-Man

Cristian e Soraya sono la quarta coppia di Temptation Island 2026 e promettono già scintille, complice una maschera di Spider-Man della discordia

IPA Filippo Bisciglia

Si avvicina sempre più la data di inizio di Temptation Island 2026 e pian piano il pubblico sta scoprendo le coppie protagoniste di questa edizione. Siamo alla quarta, per l’esattezza, svelata in anteprima con un breve video di presentazione che lascia presagire soltanto una cosa: Soraya e Cristian faranno parlare di sé. C’è proprio tanta carne al fuoco (dei falò di confronto) per Filippo Bisciglia, volto e guida del “viaggio nei sentimenti” di Canale 5.

Spider-Man terzo incomodo tra Cristian e Soraya

La quarta coppia ufficiale è formata dai romani Cristian e Soraya. Lei 23 e lui 28 anni, sono fidanzati da un anno e otto mesi. Entrambi lavorano nella ditta del padre di lei e, fin qui, tutto regolare.

Il bello arriva nel resto del video di presentazione. Soraya ha scritto alla redazione di Temptation Island perché ha dei dubbi sui sentimenti di Cristian. Ha notato un calo dell’intimità, ma c’è qualcosa di ancor più forte che è diventato motivo di discordia all’interno della coppia: una maschera di Spider-Man.

Soraya racconta con un pizzico di ironia – ma anche tanta esasperazione – un retroscena domestico esilarante: “Per andare a cena fuori non ce li ha i soldi, ma per comprarsi la maschera di Spider-Man ce li ha. Si guarda allo specchio, poi ha il telecomandino che fa lo sguardo cattivo e poi torna normale. Uno a 28 anni si può comprare la maschera di Spider-Man?”.

Sagra del carciofo o discoteca, questo è il dilemma

Oltre alla passione per i gadget di questo tipo, a mettere lo zampino tra i due fidanzati romani c’è una visione diametralmente opposta del tempo libero. Soraya a 23 anni ha voglia di leggerezza: desidera viaggiare, uscire con le amiche e andare a ballare nei locali. Di fronte a queste richieste, Cristian oppone un netto “Non mi interessano”.

Il massimo del divertimento? Contesti decisamente più tranquilli e tradizionali: “Per lui il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese, la sagra del carciofo”, rivela Soraya nella clip. Una provocazione a cui Cristian risponde con estrema naturalezza: “Mi sembra una bella cosa per andare a fare una passeggiata, no?”. L’incompatibilità è evidente e rischia di allontanare sempre di più i due giovani. Staremo a vedere come andrà a finire.

Le altre coppie di Temptation Island 2026

Cristian e Soraya si aggiungono a un cast di fidanzati che promette dinamiche e meme a profusione. La prima coppia a essere svelata è stata quella formata da Gabriele e Sara, fidanzati da sei anni e mezzo e conviventi da due. A scrivere è lui, stanco di essere “lasciato e preso” continuamente dalla compagna.

Poi ci sono Francesca e Danilo, la seconda coppia di origine campana. Insieme da due anni, lei ha confessato di controllare in modo maniacale i social del fidanzato, ricordando a memoria nome e cognome di tutti i suoi 493 contatti seguiti, mentre lui si difende sostenendo che le prove di chat sospette mostrate alla compagna siano state falsificate nientemeno che dall’intelligenza artificiale. Infine, Sabrina e Giovanni stanno affrontando una crisi profonda definita ironicamente “peggio di Squid Game“.

Le coppie di questa edizione di Temptation Island ci daranno grandi soddisfazioni.