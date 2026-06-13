Temptation Island 2026, Andrea e Iris sono la sesta coppia: “Ho scoperto delle chat”

Andrea e Iris sono la sesta coppia di Temptation Island 2026: lei ha perso la fiducia dopo aver scoperto alcune chat con altre ragazze

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IPA Filippo Bisciglia conduce Temptation Island

Manca davvero pochissimo all’inizio del nuovo viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2026. L’attesa è quasi finita e, giorno dopo giorno, il pubblico inizia a conoscere i profili delle coppie pronte a mettere alla prova le proprie relazioni nel reality estivo più atteso della televisione italiana. Gli ingredienti principali , come sempre, sono dubbi, crisi mai del tutto risolte e domande che cercano una risposta.

Tra le coppie c’è anche quella formata da Andrea e Iris, i sesti concorrenti ufficiali di questa edizione. Fidanzati da tre anni, arrivano nel programma con più di una questione da chiarire e con una fiducia che, almeno da parte di lei, sembra essere stata profondamente compromessa.

Andrea e Iris sono la sesta coppia di “Temptation Island 2026”

A scrivere al programma è stata Iris, che nel video di presentazione spiega le ragioni che l’hanno spinta a intraprendere il viaggio nei sentimenti insieme al compagno.

“In autunno ho scoperto chat con diverse ragazze in cui c’erano foto intime esplicite. Addirittura qualche giorno fa ne ho scoperte altre”, ha raccontato.

Parole che lasciano intuire quanto il rapporto sia stato segnato dalla mancanza di fiducia e dai sospetti. Secondo Iris, infatti, Andrea tenderebbe a minimizzare la situazione, attribuendo il proprio comportamento alle difficoltà della coppia. “Se ha questo modo di fare, dice lui, è a causa del mio atteggiamento che ritiene insopportabile“, spiega la ragazza.

Lei, però, sembra avere ormai maturato una convinzione precisa: “Sono certa che mi abbia tradita e che continui a farlo. Io lo amo, ma mi chiedo se questo è quello che mi merito nella vita”.

Dal canto suo, Andrea sembra vedere la partecipazione al programma come un’opportunità per dare una scossa alla relazione: “Ci farà bene, perché nel nostro rapporto nell’ultimo periodo è subentrata molta noia“, ha dichiarato nel video di presentazione senza provare a smentire le affermazioni della sua compagna.

Quando inizia “Temptation Island”: le coppie già annunciate

Mentre Andrea e Iris si preparano a mettere alla prova il loro rapporto, cresce l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island, al via dal 24 giugno in prima serata su Canale 5 con Filippo Bisciglia alla conduzione.

La sesta coppia va ad aggiungersi a quelle già presentate nelle scorse settimane. Nel cast figurano infatti anche Sara e Gabriele, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian e Bernadette e Diamante. Coppie molto diverse tra loro ma accomunate dalla volontà di capire se il sentimento che le lega sia abbastanza forte da superare incomprensioni, crisi e momenti di difficoltà.

Se alcune relazioni sembrano arrivare nel villaggio per ritrovare complicità e riscoprire il valore del rapporto, altre appaiono già in equilibrio precario.

È il caso proprio di Andrea e Iris, che si presentano ai nastri di partenza con accuse pesanti e una fiducia tutta da ricostruire. I due, che nonostante siano fidanzati da tre anni hanno due modi decisamente diversi di vedere la loro relazione amorosa, si preparano a vivere un’esperienza che, proprio come per le altre coppie, potrebbe cambiare per sempre il destino della loro storia d’amore.