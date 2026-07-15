Temptation Island raddoppia l’appuntamento e Bisciglia promette: “Più fughe dai villaggi”

Temptation Island raddoppia con due prime serate: lunedì 20 e mercoledì 22 luglio su Canale 5. E Bisciglia anticipa nuove fughe dai villaggi

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Chi pensava di dover attendere troppi giorni per la prossima dose di tentazioni può ricredersi. Temptation Island cambia passo e sceglie di presidiare la settimana con due serate anziché una: il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia tornerà infatti lunedì 20 e mercoledì 22 luglio, sempre in prima serata su Canale 5, una mossa arrivata sull’onda di numeri, e il conduttore, intanto, alimenta l’attesa con un anticipo su ciò che accadrà nei villaggi.

Temptation Island raddoppia: due appuntamenti

Il motivo di questo raddoppio è presto detto: il pubblico c’è, ed è tantissimo. L’ultima puntata ha incollato davanti allo schermo quasi tre milioni e ottocentomila spettatori, sfiorando il 31% di share. Una cifra che, in particolar modo nel deserto estivo dei palinsesti, conferma il programma come il vero mattatore della stagione calda della rete ammiraglia.

Che qualcosa bollisse in pentola lo si era intuito già prima del via. Mediaset aveva infatti ritoccato i piani all’ultimo momento, scegliendo di allungare la corsa del format ancor prima di conoscere il verdetto dell’Auditel. Dalle sei prime serate messe in conto inizialmente si è passati a otto, una scelta che regalerà agli appassionati due puntate in più di gelosie, sospetti e verdetti attorno al falò. Un segnale di fiducia netto, poi confermato dagli ascolti.

Il fenomeno, d’altronde, ha travalicato da tempo i confini della televisione. Attorno al programma è nato un rituale collettivo tra parodie, meme e persino un gioco a punti in stile fantacalcio, dedicato alle coppie in gara, che quest’anno ha raggiunto una popolarità mai vista prima. Lo stesso Bisciglia ha raccontato di non riuscire più a fare due passi senza che qualcuno lo fermi per chiedergli quando si comincia, tra le corsie del supermercato e la fila in farmacia. Ma è perfettamente normale, visto il posto che il programma ormai occupa nell’immaginario estivo degli italiani.

La promessa di Filippo Bisciglia

A rincarare la dose ci ha pensato proprio il padrone di casa, con un piccolo spoiler. “Sicuramente assisteremo a più di una fuga dai villaggi“, ha svelato Filippo Bisciglia, alludendo all’ormai iconica corsa disperata verso l’altra parte del resort, che negli anni ha regalato alcune delle scene più memorabili dello show. Se le fughe saranno più d’una, insomma, c’è da aspettarsi parecchia carne al fuoco.

Il resto lo faranno gli ingredienti di sempre: i dubbi che si insinuano, gli inganni svelati dai filmati. Una formula che quest’anno sembra funzionare meglio che mai, complice anche una particolarità del cast: i protagonisti sono tutti giovanissimi.

Non resta dunque che segnare le due date sul calendario. Da lunedì 20, e poi ancora mercoledì 22, il viaggio nei sentimenti riprenderà con un doppio appuntamento settimanale. Le anticipazioni mandate in onda al termine dell’ultimo appuntamento lasciano presagire scintille. Si partirà da un falò anticipato, quello richiesto da Giovanni, che ha deciso di chiedere un confronto immediato con la fidanzata Sabrina (e non è nemmeno la prima volta). “L’ho chiamata e ho chiesto il falò, vieni a dirmelo che non mi vuoi più. Cosa devo restare a fare per farle fare il suo percorso?”, aveva detto.