Temptation Island 2026 al via, Filippo Bisciglia svela 3 cose imperdibili

Ufficio Stampa Mediaset Filippo Bisciglia

Mancano tre giorni. Mercoledì 24 giugno si riaccendono le telecamere di Temptation Island su Canale 5 e Filippo Bisciglia, padrone di casa ormai incontrastato del reality dei sentimenti targato Fascino, ha deciso di scaldare i motori con un video pubblicato sulla pagina ufficiale del programma: tre curiosità dietro le quinte che il pubblico da casa probabilmente ignorava. E che raccontano l’imponente macchina che si muove dietro ogni puntata.

Le tre cose che Filippo Bisciglia ha svelato su Temptation Island

“Ci sono quasi 100 telecamere remotate”, ha raccontato Filippo Bisciglia. “Sono attaccate al muro e si muovono”. A queste si aggiungono circa 20 cameraman con altrettante telecamere a spalla, più un esercito di operatori con telecamere mobili piazzati dietro di lui durante i falò. Dentro quei villaggi non esiste un angolo cieco, perché tutto viene catturato (e Raffaella Mennoia aveva specificato a tal proposito che non tutto viene mandato in onda).

La seconda curiosità riguarda un tema che viene chiesto in continuazione stando alle parole del conduttore: cosa succede se piove durante un falò? La soluzione esiste e si chiama “cover set”, ovvero un falò allestito al coperto, pronto a entrare in funzione quando il meteo si ribella ai tradimenti del programma. “In passato è successo, i più attenti se ne saranno accorti”.

La terza rivelazione è la più personale e riguarda cosa fa Bisciglia quando le telecamere non lo inquadrano. “Sono qui che controllo tutto quanto ai monitor, guardo i ragazzi, li studio, ma soprattutto sono reperibile 24 ore su 24“, ha spiegato, definendosi: “Il Pronto Soccorso dell’Amore”. E, no, non è una battuta o un eufemismo: “Una volta sono entrato al villaggio alle 3 di notte, però sono andato”.

Temptation Island 2026, tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione

Le registrazioni si sono già concluse nelle scorse settimane in Calabria, al Calalandrusa Beach & Nature Resort, dove sette coppie hanno messo alla prova il proprio rapporto circondati da 26 single: tredici donne nel villaggio dei fidanzati, tredici uomini in quello delle fidanzate. A supervisionare il tutto, come sempre, la regia creativa di Maria De Filippi, che è stata immortalata dal settimanale Gente proprio sulla spiaggia calabrese durante le riprese, a conferma di quanto ormai segua personalmente ogni fase del programma estivo.

Le novità di quest’anno sono importanti, a partire dal numero delle puntate. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’edizione 2026 passa da sei a otto appuntamenti in prima serata, segno naturalmente della fiducia di Cologno Monzese nel prodotto e, soprattutto, per via della quantità di materiale raccolto durante le settimane di registrazione. Consideriamo inoltre che, stando alle anticipazioni trapelate sui social, potrebbe essere un’edizione con un’alta percentuale di falò di confronto anticipati.

La conduzione di Bisciglia, ormai, è una garanzia. Il suo modo di gestire i falò – con tono pacato e la frase sempre giusta al momento giusto – lo ha reso negli anni il volto insostituibile del format, il nome che il pubblico associa automaticamente all’estate televisiva di Canale 5. E con la frase “benvenuti a Temptation Island” pronunciato nel video, la stagione dei sentimenti in tv è ufficialmente aperta. Appuntamento mercoledì 24 giugno, in prima serata.