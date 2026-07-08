Temptation Island 2026, il falò di Sara e Gabriele è drammatico. Filippo Bisciglia interviene

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata dell’8 luglio di Temptation Island 2026, la terza di questa stagione, è iniziata letteralmente col botto. Al centro dello show il difficile falò di confronto fra Sara e Gabriele.

Il falò drammatico di Sara e Gabriele

Dopo la fuga dal villaggio dei fidanzati, furibondo per il bagno in mare di note della fidanzata con il tentatore Andrea, Gabriele aveva richiesto il falò di confronto con Sara. Per vederlo abbiamo dovuto attendere la terza puntata di Temptation Island 2026.

La coppia nei giorni scorsi era finita al centro delle polemiche sia per via delle reazioni eccessive di Gabriele, gelosissimo di Sara e possessivo, che per la diffusione di un video hot della coppia, girato anni fa.

Al falò di confronto, Sara si è fatta attendere, probabilmente intimorita all’idea di affrontare Gabriele che, come ha raccontato più volte, ha nei suoi confronti un atteggiamento controllante.

” Ho capito che spesso ho atteggiamenti esagerati, quindi voglio scusarmi – ha esordito Gabriele, scoppiando subito a piangere -. Tu dal secondo giorno ti sei subito attaccata a questo ragazzo e la cosa mi ha fatto male. Io impazzisco per te, sei tutta la mia vita, vali più di qualsiasi cosa al mondo e vedere certe cose mi ha fatto stare male. Mi incolpo di qualsiasi cosa, credo che tutto quello che ho visto sia colpa mia, che la mia Saretta l’ho rovinata io e questo mi distrugge”.

Di fronte a queste parole anche Sara ha iniziato a piangere, incapace di reagire di fronte alle parole di Gabriele. “Negli ultimi mesi avevo l’ansia all’idea di tornare a casa – ha confessato la ragazza, singhiozzando -. Per questo restavo di più al lavoro. E tu che pensavi ci fosse un altro ed eri geloso”.

L’intervento di Filippo Bisciglia

Il falò di confronto fra Sara e Gabriele ci ha consentito anche di vedere un Filippo Bisciglia sempre più sincero e coinvolto nelle storie di Temptation Island 2026. Il conduttore infatti ha fatto quello che avremmo voluto fare tutti: quando Sara ha tentennato, di fronte alla richiesta di Gabriele di uscire insieme, è intervenuto.

Le sue parole sono state provvidenziali per regalare alla coppia il giusto finale. “Non puoi chiamarla la mia Saretta, non è una tua proprietà”, ha fatto notare Bisciglia a Gabriele, mentre lui provava a giustificarsi e a ribadire che sarebbe voluto uscire con la fidanzata dal programma.

A quel punto Bisciglia ha provato a farlo ragionare. “Se la mia fidanzata mi dicesse che sta male con me io la lascerei andare, proprio perché la amo”, ha commentato.

Gabriele ha dunque scelto, fra le lacrime, di abbandonare la trasmissione da solo, prendendosi una pausa da Sara e dalla loro relazione. “Ho capito che sono io quello sbagliato”, ha detto prima di allontanarsi, visibilmente provato.

Sara, rimasta sola di fronte al falò, si è sciolta in un pianto disperato. A consolarla Filippo Bisciglia che con una tenerezza e una gentilezza senza pari le ha coperto le spalle con la sua giacca e ha provato a parlare con lei.