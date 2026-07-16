Morto Alessandro Medici di Temptation Island, aveva 53 anni. L’annuncio di Sofia Calesso

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Ufficio Stampa Fascino Alessandro Medici con Sofia a Temptation Island 2020

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa e che sta facendo il giro del web: Alessandro Medici, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020, è morto improvvisamente nella mattinata di giovedì 16 luglio 2026, a soli 53 anni.

La sua scomparsa ha suscitato grande commozione, soprattutto tra chi lo aveva seguito durante il celebre reality dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In quell’edizione Alessandro aveva partecipato insieme alla compagna di allora, Sofia Calesso, condividendo davanti alle telecamere un percorso sentimentale che aveva fatto discutere e appassionato il pubblico.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nel comune in cui viveva, per poi rimbalzare sui social network, dove in tanti hanno iniziato a condividere messaggi di cordoglio e ricordi.

Addio ad Alessandro Medici, stroncato da un malore improvviso a 53 anni

La notizia della morte improvvisa di Alessandro Medici ha profondamente colpito i fan di Temptation Island e chi aveva seguito la sua storia d’amore con Sofia Calesso. L’ex protagonista del reality di Canale 5 è scomparso a soli 53 anni, lasciando un vuoto enorme tra familiari, amici e tutte le persone che avevano imparato a conoscerlo durante il suo percorso televisivo.

A rompere il silenzio è stata proprio Sofia Calesso, 36 anni, la donna con cui Alessandro aveva condiviso dieci anni di vita. Attraverso il suo profilo Instagram ha scelto un modo semplice ma profondamente toccante per dirgli addio: nelle sue storie ha pubblicato una fotografia in bianco e nero che ritrae Alessandro in un momento di grande dolcezza mentre appoggia la fronte a quella del suo amato cane Zeus, un lupo cecoslovacco che compariva spesso nei suoi scatti social e al quale era profondamente legato.

Secondo quanto raccontato da alcuni residenti del paese dove viveva Alessandro, l’ex volto televisivo sarebbe stato visto il giorno precedente in un bar e, nelle ore successive, avrebbe avuto un malore improvviso. Tra le ipotesi circolate c’è quella di un infarto, ma la famiglia, almeno per il momento, non ha comunicato ufficialmente le cause del decesso.

Nel frattempo, il paese si prepara a dargli l’ultimo saluto con il corteo funebre previsto per sabato 18 luglio.

Alessandro e Sofia, l’esperienza vissuta a Temptation Island

Quando Alessandro Medici e Sofia Calesso approdarono a Temptation Island, la loro storia durava da circa quattro anni e mezzo ed era già stata messa a dura prova: la coppia viveva a Perugia, ma non conviveva più dopo una crisi provocata da un tradimento di Sofia, che aveva avuto una relazione parallela durata sei mesi.

Alessandro e Sofia erano così entrati nel villaggio con obiettivi diversi: lei voleva dimostrare ad Alessandro di aver imparato dai propri errori e di meritare una seconda possibilità. Lui, invece, considerava il reality l’ultima occasione per capire se il loro amore potesse davvero sopravvivere.

Durante il programma era stato Alessandro a chiedere il falò di confronto finale: nel faccia a faccia le aveva rimproverato di non essere stata completamente sincera sul tradimento e di alcuni atteggiamenti avuti con un single. Nonostante le tensioni, la coppia aveva scelto di lasciare il programma insieme, decisa a ripartire da zero.

La tregua, però, era durata poco e nello speciale Un mese dopo, Alessandro e Sofia si erano presentati già separati. Lui aveva raccontato che lei continuava a mettere in dubbio i suoi sentimenti, mentre Sofia sosteneva che fosse stato lui a chiudere la relazione una volta rientrati a casa.

A sorpresa, però, alla fine del 2020 era arrivata una nuova riconciliazione e la coppia era tornata insieme e Alessandro iniziando così anche a progettare il matrimonio che però non si celebrò mai.

Dopo altri anni segnati da riavvicinamenti e nuove crisi, nel maggio 2025 era arrivata infatti la rottura definitiva. A raccontarlo era stata ancora una volta Sofia, spiegando che, nonostante i tanti progetti condivisi, era stato Alessandro a mettere fine alla loro relazione, confessandole di non essere più innamorato di lei.