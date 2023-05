Cannes 2023, Carolina di Monaco in giacca e pantalone: il red carpet informale della Principessa

Fonte: IPA Cannes 2023, Carla Bruni super look “malizioso” a gambe nude, ma inciampa sullo strascico

Carolina di Monaco è senza ombra di dubbio una delle presenze immancabili del Festival di Cannes e anche quest’anno sta presenziando diversi eventi – e red carpet – della kermesse, proprio come la figlia Charlotte.

In particolare, Carolina è stata una delle ospiti d’onore della premiere di Killers Of The Flower Moon, attesissimo film di Martin Scorsese che vede ancora una volta come protagonista l’attore feticcio del cineasta: Leonardo Di Caprio. Per l’occasione la Principessa ha stupito tutti per il suo look decisamente informale, soprattutto per un tappeto rosso come quello dl Festival francese dove gli eccessi sono quasi un obbligo.

Cannes 2023, il look casual di Carolina di Monaco: pantaloni bianchi e tweed

Siamo appena a metà del Festival di Cannes 2023 e già i red carpet che hanno preceduto le prime pellicole presentate quest’anno alla kermesse ci hanno regalato grandissime soddisfazioni: a partire da Helen Mirren in versione Fata turchina, sino ad arrivare ai sensualissimi outfit di star senza età come Carla Bruni e Naomi Campbell.

D’altronde ormai si sa, Cannes è (anche) il Festival degli eccessi e proprio per questo ha fatto scalpore il look decisamente sobrio e casual che Carolina di Monaco ha scelto per la fatidica camminata sul tappeto rosso dell’attesissimo film di Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon.

Per l’evento, infatti, la Principessa ha optato per un semplice pantalone a palazzo bianco, un tweed multicolor e decolleté: tutti capi facenti parte della collezione prêt-à-porter di Chanel. Come accessori, oltre alla classica borsa della maison in versione bianca, anche una parure di gioielli in oro e smeraldi composta da orecchini, anello e spilla che (purtroppo) si è andata a perdere sulla fantasia della giacca.

Con un outfit – e un’acconciatura – forse più adatto a un pomeriggio di shopping (seppur in negozi di lusso), Carolina di Monaco è comunque riuscita a non sfigurare sul Montée de Marche. A dimostrazione che l’abito non fa la principessa, semmai è il contrario.

Cannes 2023, Carolina di Monaco e Carole Bouquet: consuocere da tappeto rosso

Carolina di Monaco, con il suo look decisamente controtendenza, ovviamente non ha varcato il red carpet del film Killers Of The Flower Moon da sola. Poco distante, infatti, erano presenti la figlia Charlotte Casiraghi con il marito Dimitri Rassam, mentre al suo fianco era presente la consuocera Carole Bouquet, mamma di Dimitri.

Carole Bouquet, ex modella e attrice iconica del cinema francese e non solo, a differenza di Carolina per l’attesissimo red carpet del film di Scorsese (data anche la presenza del divo Leonardo Di Caprio, protagonista della pellicola) ha scelto un sobrio ma elegante long dress in tulle blu notte, impreziosito da una parure floreale in oro giallo e diamanti.

Le due consuocere sono apparse molto affiatate e sorridenti, a conferma che tra loro c’è un rapporto molto stretto. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti visto che proprio Dimitri (insieme a Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi) sarà uno dei produttori di un film sulla storia della famiglia reali di Monaco, i Grimaldi, che già promette di essere una sorta di nuovo The Crown.