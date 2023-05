Helen Mirren: fata turchina (senza età) a Cannes 2023

Settantasette anni e non sentirli: a Cannes 2023 Helen Mirren ha stregato il red carpet con un total look pastello da fata turchina. Per l'occasione la grande attrice, Premio Oscar per The Queen, ha deciso di colorare anche i suoi capelli di azzurro. Insomma, una vera e propria diva ribelle incurante del giudizio altrui: il suo stile sicuramente conquista.