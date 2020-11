Chi è Fabrice Kerhervè, l’ex di Ornella Muti

editato in: da

Uomo d’affari, sguardo magnetico e capelli medio-lunghi: il volto di Fabrice Kerhervè è diventato conosciuto in Italia grazie alla sua relazione con l’attrice Ornella Muti, conclusasi quest’anno dopo molte vicissitudini, quando Ornella si è dichiarata single.

L’uomo, nato nel dicembre 1965, è di 10 anni più giovane della bella Ornella, che non ha potuto non innamorarsi della sua personalità affascinante e poliedrica: il 55enne è un business man internazionale, di nazionalità francese ma cittadinanza italiana, ed è un “networker, online marketer, autore, master leader, sognatore, fan della crypto-blockchain & amante della vita”, come lui stesso scrive nella sua biografia di Instagram.

La vita dell’imprenditore è da tempo divisa tra la Francia, suo Paese d’origine, la Spagna, dove risiede, e l’Italia, dove si reca spesso per lavoro e, durante la relazione con la Muti, per amore. Una vita poliedrica e sempre in fermento, interessante ma allo stesso tempo difficile, che ha causato non poche distanze tra Ornella e Fabrice. L’attrice ha infatti dichiarato fin dall’inizio di avere una storia complicata con l’uomo, che era però costantemente nei suoi pensieri, nonostante la distanza fisica che li divideva: “Io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò di un altro. Lui prova lo stesso sentimento”.

Per quasi 12 anni i due hanno vissuto il loro amore a pieno, creando una famiglia molto allargata: Kerhervè ha infatti quattro figli, nati dal suo precedente matrimonio. Ornella ha invece tre figli: Carolina e Andrea Fachinetti, avuti dal precedente matrimonio con Federico Fachinetti, e Nike Rivelli, di cui l’attrice ha però dichiarato ufficialmente di non conoscere chi sia il padre. Il forte amore che la lega ai figli ha aiutato l’attrice ad affrontare la scomparsa del genero Andrea, compagno della figlia Carolina.

Durante la relazione con Kerhervè, Ornella ha viaggiato molto per seguire l’imprenditore nei suoi viaggi di lavoro, arrivando perfino a trasferirsi per un periodo in Russia. Nel 2014 la Muti dichiarava che la loro era “una storia complicata, ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco”.