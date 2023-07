Ornella Muti, il viaggio è un incubo: valigia persa e saccheggiata

Fonte: IPA Ornella Muti, 10 look che hanno fatto la storia (all’insegna dell’eleganza)

Un tranquillo viaggio di lavoro ben presto diventato un incubo: sembra la trama di un film horror, e invece è quanto realmente accaduto ad Ornella Muti. L’attrice, in Sardegna per un’importante premiazione, ha vissuto l’angoscia di ogni passeggero: bagagli persi in aeroporto a Cagliari, ritrovati ad Amburgo e restituiti a Roma dopo diversi giorni. Con una spiacevole sorpresa: una volta aperti, mancavano diversi abiti ed oggetti preziosi del valore di circa 8mila euro.

L’incubo di Ornella Muti

A raccontare la spiacevole vicenda, è stata proprio Ornella Muti. A giugno, l’attrice vola a Cagliari per ritirare un premio alla carriera al Filming Italy Sardegna Festival. Un riconoscimento di grande prestigio e un’occasione per celebrare ancora una volta un percorso cinematografico segnato da collaborazioni illustri e grandi successi. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando, rientrata nella Capitale, Ornella non ritrova il suo bagaglio in aeroporto: disperso.

“È stato bruttissimo – spiega l’attrice al Messaggero – al suo interno c’erano vestiti sponsorizzati da indossare in alcuni eventi già fissati. Al numero verde perdevo ore senza avere informazioni. Poi finalmente qualcuno si è attivato e mi ha fatto sapere che la mia borsa era ad Amburgo. Ma anche in questo caso mettersi in contatto con qualcuno in Germania è stato difficilissimo. Non rispondeva nessuno”. Quando si decide a mettersi su un volo per andare di persona nella città tedesca, le fanno sapere che il problema è risolto, e la valigia le sarà spedita direttamente a casa. Giusto il tempo di tirare un sospiro di sollievo, e poi un’altra cocente delusione.

Fonte: IPA

Quando le arriva la tanto attesa valigia, la Muti si accorge che all’interno mancano alcuni capi di valore: “Il lucchetto era stato spaccato. All’interno c’erano delle scatole vuote. Sparite le scarpe di Roger Vivier, così come occhiali, cuffie e borsette. Per carità non fa nulla, però non è stato piacevole. Da oggi in poi volerò più leggera, con il bagaglio a mano”. A risolvere la questione, saranno adesso gli organi competenti: Ornella ha infatti sporto denuncia ai carabinieri di Trastevere, e attende fiduciosa di poter ritrovare i suoi amati abiti.

Tra furti e bagagli smarriti: i drammi dei VIP

La dura legge degli scali aerei non fa sconti a nessuno. Tutti, dagli attori famosi al nostro vicino di casa, possono trovarsi a fare i conti con voli cancellati, ritardi o, peggio ancora bagagli smarriti. E se alcuni fortunati come i Ferragnez o Sonia Bruganelli possono viaggiare sereni contando sui loro jet privati, altri volti del piccolo schermo fanno i conti con disservizi e disavventure al terminal.

Lo scorso anno Federica Panicucci aveva raccontato di aver trascorso 24 ore da panico in cerca dei bagagli smarriti: era partita per una vacanza romantica con il marito Marco, ma le loro valigie non erano mai atterrate. Stessa sorte toccata a Gianni Sperti, che una volta arrivato in Egitto si era reso conto di non avere con sé i preziosi bagagli. Risultato? 5 giorni a Il Cairo senza abiti e oggetti personali. E allora non resta che unire l’utile al dilettevole viaggiando leggeri.