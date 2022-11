5 cose che devi sapere su Ornella Muti

Fonte: IPA Ornella Muti

Vero nome Francesca Romana Rivelli, Ornella Muti è una fra le attrici italiane più amate e conosciute al mondo. Ha esordito al cinema a soli 14 anni ne La moglie più bella e nella sua lunga carriera ha lavorato con registi importanti come Mario Monicelli, Marco Ferreri, Dino Risi, Woody Allen, Francesco Nuti, Carlo Verdone e molti altri.

Fra i suoi amori più famosi quello per Celentano, con cui ha recitato in ben due film. Sicuri di sapere tutto su di lei? Cinque curiosità su Ornella Muti.

Dove vive Ornella Muti: la casa in Piemonte

Ornella Muti vive in Piemonte, per la precisione a Lerma, in provincia di Alessandria. L’attrice convive con la figlia Naike Rivelli in un’antica abbazia trasformata in una villa su due piani con infissi verde acqua e una facciata rossa. Gli interni sono arredati in stile shabby chic, con travi a vista, mentre l’edificio è circondato da uno splendido giardino con piscina. La Muti e sua figlia sono da sempre sostenitrici di uno stile di vita eco-compatibile e sostenibile, per questo hanno scelto di vivere lontano dalla città. Nell’abitazione hanno inoltre accolto numerosi animali fra cui gatti, maialini e cani.

Chi era e cosa faceva il padre di Ornella Muti

Classe 1955, Ornella Muti è nata a Roma. Suo padre era un giornalista napoletano, mentre sua madre, Ilse Renate Krause, era una scultrice estone con origini russe. L’attrice ha inoltre una sorella maggiore che si chiama Claudia Rivelli e che negli anni Settanta è stata interprete di fotoromanzi.

Gli amori di Ornella Muti

Dal fidanzato Fabrice Kerhervé a Federico Fachinetti: sono diversi gli uomini che hanno fatto battere il cuore di Ornella Muti. Il suo primo grande amore è stato Alessio Orano, attore e star degli anni Settanta conosciuto sul set. Un matrimonio durato dal 1975 al 1981, segnato – nel 1974 – dalla nascita di Naike Rivelli, primogenita dell’artista.

All’epoca la Muti aveva solo 19 anni e per diverso tempo si ipotizzò che il padre di Naike fosse José Luis Bermudez de Castro, produttore cinematografico con cui Ornella aveva vissuto una breve, ma intensa relazione. Solamente nel 2018, durante un’intervista nello show Non disturbare, Naike Rivelli avrebbe svelato di essersi sottoposta al test del DNA, scoprendo che Josè non era affatto suo padre.

Imprenditore, lontano dal mondo dello spettacolo, Federico Fachinetti è stato il secondo marito di Ornella Muti. I due si sono sposati nel 1988 e hanno avuto due figli: Carolina (1984) e Andrea (1987). Carolina, in particolare, ha seguito le orme di sua madre, diventando un’attrice. Nel 2020 la giovane è stata colpita da un terribile lutto: il suo compagno, Andrea Longhi, è scomparso a causa di una grave malattia.

L’ultimo amore? È quello per Fabrice Kerhervé, imprenditore con cui è stata fidanzata dal 2008 al 2020, prima dell’addio a causa della distanza.

Ornella Muti e Celentano: la relazione segreta

Negli anni Ottanta, Ornella Muti e Adriano Celentano hanno vissuto una relazione segreta, resa pubblica solo tempo dopo. All’epoca infatti l’attrice stava per sposarsi con Federico Fachinetti, mentre Il Molleggiato era legato a Claudia Mori. Gli attori si incontrarono per la prima volta sul set de Il bisbetico domato, ma la scintilla scatto nel 1981, durante le riprese del film Innamorato pazzo.

Nel 2014, moltissimi anni dopo, Celentano rivelò in un’intervista il tradimento della moglie e la storia con Ornella Muti. Una scelta commentata dall’attrice che spiegò di non aver gradito la scelta dell’artista: “È stata l’unica infedeltà della mia vita – le sue parole -. Ma Adriano non avrebbe dovuto raccontarlo, tantomeno senza avvertirmi”.

La voce particolare di Ornella Muti

Ornella Muti ha una voce rauca, facilmente riconoscibile e molto particolare. Ospite di Domenica In, l’attrice ha spiegato a Mara Venier che questo timbro sarebbe il risultato di uno sforzo eccessivo che, anni fa, avrebbe messo a dura prova le sue corde vocali.