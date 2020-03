Ornella Muti accanto alla figlia Carolina Fachinetti dopo il grande dolore

editato in: da

Carolina Fachinetti torna a sorridere dopo il dolore per la perdita del compagno e lo fa grazie a mamma Ornella Muti. La figlia dell’attrice sta attraversando un momento molto difficile a causa della scomparsa di Andrea Longhi, amore della sua vita e padre dei figli di 3 e 5 anni.

Forte e bellissima come sua madre, la giovane Fachinetti ha detto addio al compagno anche su Instagram, postando alcune foto e raccontando la sua dura battaglia contro il cancro. Nel 2017 il genero di Ornella Muti aveva scoperto di avere un tumore al cervello, da allora era iniziata la sua lotta contro il male, portata avanti con grande coraggio, soprattutto per amore dei figli e della compagna.

“Ti amo tutto il resto è superfluo – si legge nel profilo Instagram di Carolina -. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre. Ora l’unico modo che ho di dimostrarlo – ha concluso – e dando ai nostri piccoli angeli tutto l’amore anche da parte tua. Ripetitiva lo so. Spero che mi guiderai e ti prometto che ogni scelta che prenderò sarà col pensiero di quello che avresti voluto”.

Un lutto terribile che la 36enne sta affrontando grazie anche all’aiuto della famiglia. Naike Rivelli, sorella di Carolina, ha postato alcuni video nelle Stories di Instagram, raccontando il ritorno alla normalità. Nelle immagini Andrea, anche lui figlio della Muti, gioca con i nipotini in un bar. Insieme a loro ci sono anche la giovane Fachinetti e Ornella, che non compaiono nel video, ma possiamo sentire le loro voci. “Lo zio mette sempre allegria – commenta Naike -. La cosa più meravigliosa sono i bambini”.

Poco dopo in altri frame la famiglia cammina per strada, con i figli di Carolina che si lasciano coccolare dagli zii e dalla nonna. “Attraverso i bambini si sorride di nuovo”, ha commentato la Rivelli. Poco dopo Ornella Muti ha condiviso alcuni post su Instagram, svelando di aver accompagnato sua figlia a realizzare un tatuaggio dedicato al compagno Andrea. “Ti ho inciso nel cuore, un uomo come te non si scorda – ha scritto la giovane Fachinetti – ti ho inciso nell’anima. Ora ti ho inciso sulla pelle. Ti amo”.