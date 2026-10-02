XF 2026, Bootcamp: chi va alle Last Call. E gli esclusi con polemica

Terminate le Audition, XF entra nel vivo con la prima puntata dei Bootcamp. Regolamento nuovo per questa 20esima edizione del talent, con i concorrenti che passano alla fase successiva - Last Call - solo ottenendo l'unanimità dei sì (4 voti favorevoli, quattro carte verdi) dai giudici. Che possono però cambiare idea in seconda battuta, se convinti da quello, o quelli, favorevoli. Tra conferme e non poche sorprese, concorrenti che non avevano spaccato e che invece strappano l'unanimità e al contrario grandi promesse infrante, ecco chi è passato. E chi ha conquistato il primo X Pass, quello di Gabbani