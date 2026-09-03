L’Eredità Summer, Marco Liorni rivela la strategia del Campione. Ma tutto va in fumo

IPA Marco Liorni

Terza puntata della settimana del Torneo dei Campioni de l’Eredità Summer, che si appresta a lasciare spazio a Stefano De Martino da domenica 6 settembre: il 2 settembre i protagonisti della puntata, presentati da Marco Liorni, sono stati Fabrizio (che il primo settembre ha vinto alla Ghigliottina), Andrea, Maria Vittoria, Bruno, Emanuela e Massimiliano, che aveva fatto una promessa: vincere in questa puntata.

Eredità Summer, cos’è successo nella puntata del 2 settembre 2026

“Crudele questa eliminazione immediata”, come sappiamo, ormai, nel Torneo dei Campioni uno dei concorrenti viene eliminato subito, se dà una risposta che si allontana troppo dal numero reale. Nella puntata del 2 settembre 2026 de l’Eredità Summer la domanda riguardava il numero esatto degli scalini per salire all’ultimo piano dell’Empire State Building: Bruno è stato dunque il primo eliminato. “Un po’ di sfortuna in questo torneo fino ad adesso”, ha commentato il conduttore, Marco Liorni.

Inizia anche a esserci un pizzico di nostalgia perché la versione estiva de l’Eredità sta per concludersi; dopo l’esibizione di Greta Zuccarello, la Professoressa, accompagnata dai ballerini Gabriele e Amedeo, Liorni li ha voluti ringraziare per il lavoro svolto fino a lì. “Ragazzi simpaticissimi: è stata una bella avventura con voi”. Poi un saluto anche a Linda Pani: “Un bacione alla nostra Linda che questa settimana non può essere con noi”.

Fabrizio torna alla Ghigliottina

La gara è proseguita con la Scossa, presentata dalla Professoressa Greta: “Mi sono tuffata nel mondo dei sogni: se si sogna una di queste cose, sono in arrivo dei guai sentimentali“. A dare la risposta sbagliata – cipolla fritta – è stato Fabrizio, che ha scelto di sfidare Andrea perché aveva un punto in classifica. Una strategia svelata da Liorni; in 45 secondi, abbiamo visto la sfida tra due Campioni.

Ad avere la peggio, però, è stato Andrea: Fabrizio, tra i migliori al gioco de l’Eredità, ha trionfato ancora una volta. Ma c’è sempre stato Massimiliano a insidiarlo: “Oggi vinco”, la sua promessa. Nel Gioco delle Date Emanuela ha sbagliato per due volte la risposta. Ha quindi scelto di sfidare Fabrizio, che aveva il montepremi più alto: sempre 45 secondi di tempo per dare le risposte giuste, e alla fine, per una manciata di secondi, Emanuela è stata battuta da Fabrizio.

Il Campione è arrivato con un montepremi di 30mila euro al Gioco delle Porte: a fare visita in studio anche il Mago Raffaello, al secolo Raffaello Corti, che ha approfittato per ringraziare la Rai e la Produzione, visto l’avvicendarsi della fine del programma. Nella porta Wow, invece, una piccola sorpresa da Eleonora Daniele, che ha posto la domanda: “Qual è stato il primo programma che ho condotto su Rai1?”. La risposta giusta, Unomattina, è stata indovinata da Fabrizio.

Purtroppo, però, Massimiliano non è riuscito nell’intento di vincere: è stato eliminato da Maria Vittoria, che si è trovata in sfida con Fabrizio. Quest’ultimo si è confrontato di nuovo con la Ghigliottina, con un montepremi di 165mila euro. Prendere, fiume, blu, Maigret e Sebastian erano le cinque parole da collegare per conquistare 82.500 euro dopo aver dimezzato solo una volta (e ha rifiutato la sesta parola). La risposta del Campione è stata rosa, ma la parola giusta era granchio.