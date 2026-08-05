L’Eredità Summer, campionessa beffata per una lettera: “Il destino con te è molto ironico”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco Liorni

Un’estate all’insegna del game show: mentre su Canale 5 Gerry Scotti e Samira continuano a girare la loro Ruota, su Rai1 Marco Liorni accompagna gli spettatori con la versione stagionale della sua Eredità. La formula è sempre la stessa: tra scosse, porte e quesiti delle professoresse, solo uno dei concorrenti riuscirà ad arrivare alla ghigliottina finale. Che nella puntata del 5 agosto si rivelerà amarissima per la nuova campionessa.

L’Eredità Summer, cos’è successo nella puntata del 5 agosto

Nuova, avvincente puntata per L’Eredità Estate: Marco Liorni, affiancato dalle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, dà il benvenuto ai protagonisti della gara del 5 agosto. Il primo è il campione Martino, che ieri è arrivato al tavolo della ghigliottina: “Oggi sono carico, anche se ieri non sono riuscito a vincere”. A contendergli il titolo sono Veronica da Correggio, impegata in un’azienda di sistemi anti-zanzare; Samuele, da Pesaro Urbano e sviluppatore di software; Emanuela, da città di Castello, insegnante di lettere; Stefano, dalla provincia di Varese impegato nel settore delle risorse umane.

Come di consueto il primo gioco è quello della “scossa“: per l’occasione, si parla di pranzi in spiaggia. Quale sarà quello più gettonato in riva al mare tra classici come polpette, caprese, macedonia e frittata di verdure? A spuntarla è l’insalata di pollo, che insieme a quella di riso sembra non avere eguali sotto l’ombrellone. Samuele, che ha perso la manche sfida quindi ai 45 secondi Stefano, che riesce però a spuntarla.

Sulle note di Non mollare mai, Greta fa il suo ingresso per raccontare un lato inedito di Stefano, da pochissimo diventato papà ed appassionato di sci. Questa descrizione fornisce il pretesto ideale per dare l’avvio al gioco delle date: al centro della sfida, gli eventi che hanno segnato la carriera, tra gli altri, di Maria Callas, Mario Cipollini e Al Pacino. A sorpresa, il campione Martino è chiamato a puntare il dito e sceglie Veronica: i 45 secondi, si sa, possono riservare molte sorprese, ed è proprio il vincitore della scorsa puntata a dover lasciare gara.

L’Eredità Summer, campionessa beffata per una lettera

Con Il Gioco delle Porte, la manche che sostituisce il Triello nella versione estiva de L’Eredità, in onda eccezionalmente nell’access prime time al posto di Affari Tuoi (in stop estivo), abbiamo visto anche Alberto Angela nascondersi dietro una delle celebri porte per porre una domanda sul significato della parola greca Noos, che dà il titolo anche al suo programma di divulgazione su Rai1.

Si celano tuttavia dietro la porta dance gli ospiti in studio di oggi: ad esibirsi, sono i campioni mondiali di salsa Gabriele Di Marzo e Aurora Scandurra. Alla sfida finale vanno Emanuela e Veronica: alla ghigliottina, arriva la prima, che si siede al tavolo con un montepremi iniziale di 190mila euro.

Gli indizi “Articoli; tutti; marcia; piacere; colpa” non le sono sufficienti per tentare una risposta, motivo per cui la campionessa richiede la sesta parola. “Stasera il destino con te è molto ironico, ha voglia di divertirsi”, le sussurra Marco Liorni svelando la soluzione: a beffare Emanuela è solo una lettera, poiché la chiave è la parola “sensi” e non “senso”, come lei aveva indicato. “Non possiamo brindare con i calici ma ti meriti la quasi vittoria perché ci sei andata vicinissima”, cerca di rincuorarla il conduttore. Gioie e dolori dei quiz show.