L’Eredità Summer, Marco Liorni: “Non ci credo”. Cosa ha fatto il Campione

IPA Marco Liorni

Mamma Rai non ha ceduto al fascino delle teche per questa estate, lasciandoci orfani di un tuffo nel passato; al loro posto, ogni sera, Marco Liorni torna in onda con L’Eredità Summer, sfidando La Ruota della Fortuna, in onda ormai da più di un anno in modo ininterrotto. A giocare nella puntata del 3 agosto 2026 sono stati Veronica, Emanuela, Stefano, Erika, Samuele e Filippo.

L’Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 3 agosto

Affari Tuoi ha i pacchi, ma la versione estiva dell’Eredità continua ad avere l’amata scossa, per gli affezionati telespettatori: prima della presentazione di rito dei concorrenti che si sono sfidati in puntata, Greta Zuccarello e Linda Pani, le Professoresse, hanno fatto il loro stacchetto. “Ci vuole benzina, perché stiamo per partire con la scossa”: così Marco Liorni ha dato inizio alla puntata del 3 agosto, e la manche ha avuto come argomento principale l’abbronzatura.

Nello specifico sono stati approfonditi i modi naturali per rinfrescare la pelle dopo aver preso la tintarella o magari aver semplicemente trascorso del tempo sotto il sole. La prima ad aver preso la scossa è stata Veronica, che ha risposto “burro di latte”, da evitare assolutamente sulle scottature, e infine è stata battuta da Erika.

Il Gioco delle Date è stata la prossima manche; la sfida alla fine è stata tra Stefano e Filippo. Quarantacinque secondi per riuscire a strappare il posto e continuare a rimanere in gioco; hanno provato entrambi a dare più risposte possibili senza perdere tempo, e alla fine a vincere è stato Stefano.

Dopo le sfide, Erika e Stefano sono quindi arrivati a 20mila euro a testa, ma Samuele si è fermato per il momento a 10mila euro. Con Il Gioco delle Porte, la manche che sostituisce il Triello nella versione estiva de L’Eredità, in onda eccezionalmente nell’access prime time al posto di Affari Tuoi (in fisiologico stop estivo), abbiamo visto Occhi Chiusi In Mare Aperto, il quintetto vocale eccezionale.

Erika ha poi dovuto scegliere tra la Porta Eredità e la Porta Dove Mi Trovo, e ha scelto Eredità, giocando così per 50mila euro. “Ma che brava, bravissima”, la reazione di Liorni dopo che è riuscita a indovinare le risposte, arrivando a 70mila euro. Ma la sfida finale è stata tra Stefano e Samuele, al suo debutto in questa fase del programma.

Chi ha vinto

I colori si sono fatti più accesi, di un rosso fuoco, la musica intensa e incalzante: alta tensione durante la sfida finale tra Samuele e Stefano, concentrati sulla partita, per riuscire ad arrivare alla fase finale, ovvero quella della Ghigliottina. A vincere, alla fine, è stato Samuele; si è seduto al tavolo della Ghigliottina giocando per 160mila euro.

Poco dopo, però, il montepremi è stato dimezzato, alla ricerca degli abbinamenti giusti per indovinare la parola finale. “Non ci credo: abbiamo dimezzato sempre. Samuele, restano sul tavolo 5.000 euro, proviamo a prenderli”. A disposizione del concorrente, i termini telefono, sinistro, cielo, scherzo e appeso: ha anche accettato la sesta parola (arrivando a un montepremi totale di 500 euro). La risposta finale era gancio, indovinata da Samuele, che è così diventato Campione: “Bilancio molto positivo”, il suo commento al debutto di questa sfida.