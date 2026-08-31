L’Eredità Summer, Marco Liorni sfida Giovanni Pernice a passi di charleston

IPA Marco Liorni

A L’Eredità Summer è iniziato il Torneo dei campioni, che vede sfidarsi i concorrenti più vincenti delle puntate estive. Una puntata quella del 31 agosto in cui il livello è altissimo e le sfide tra i concorrenti sono agguerrite. Per fortuna c’è Marco Liorni, che con la consueta leggerezza riesce a spezzare una tenzione altrimenti palpabile.

Cosa è successo durante la puntata

La puntata de L’Eredità Summer si apre subito con un eliminato. I campioni che si sfidano sono 6, ma devono essere portati a 5 per il gioco regolare. Bruno, Maria Vittoria, Emanuela, Andrea, Fabrizio e Massimiliano si giocano la puntata ed è il primo a dover abbandonare immediatamente la competizione.

Con Linda Pani è assente per qualche giorno, tocca a Greta Zuccarello da sola di aiutare il conduttore a tenere le redini del gioco. Inizia con la Scossa, dove mostra i souvenir portati da un viaggio in Giappone tra i quali c’è un intruso. Dalla grattugia per il wasabi ai calzini tabi, dalla sarubobo al gatto che abbassa la zampa sinistra, i concorrenti si passano la mano l’uno dopo l’altro fino all’esaurimento delle opzioni. Per Massimilano non resta altra scelta che chiamare il gioco Mahjong e prendere la scossa. Decide di sfidare Emanuela che gli dà del filo da torcere, ma non arriva a batterlo.

Con le date si va dai Queen alle Spice Girls, da Daniela Ceccarelli a Bobo Vieri, da Il Paradiso delle Signore ai Portici di Bologna: i concorrenti sembrano cavarsela alla grande. Alla fine con due errori è Fabrizio che va in sfida, e sceglie di giocarsi la permanenza con Andrea. Dopo un duello agguerrito e serratissimo, è lo sfidante ad avere la peggio.

Il gioco delle Porte inizia con una novità: se un concorrente sbaglia risposta, il montepremi in palio non va disperso, ma viene spartito tra gli altri due concorrenti. Dietro la porta Dance c’è Giovanni Pernice insieme ad altri membri del cast di maestri di Ballando con le Stelle. La domanda che rivolge a Maria Vittoria riguarda il suo Guinness World Record per il maggior numero di passi di Charleston in 30 secondi. La concorrente sbaglia e le costa caro, ma a fare spettacolo è Marco Liorni che accenna i passi di danza sfidando il professionista. “Basta basta, se no ti rubo il record”, scherza. Anche Massimiliano trova un ospite: c’è Alberto Angela dietro la porta Wow, che rivolge una domanda riguardo alla puntata di Ulisse dedicata alla Reggia di Versailles. Il concorrente spara a caso, ma la risposta è quella giusta. Porta dopo porta alla fine è Maria Vittoria ad avere la peggio. Tra Massimiliano e Andrea va in scena una sfida accesissima per la Ghigliottina, ed è il secondo a vincerla.

Il momento della Ghigliottina

Andrea arriva alla Ghigliottina con la bellezza di 200mila euro, ma le sue scelte non sono fortunate e dimezza più volte il montepremi fino ad arrivare a 25mila. Le parole che si ritrova a disposizione per indovinare la soluzione sono seguire, felice, fonte, divina, progressista. Il concorrente scrive fiume e decide non aprire la busta che contiene la sesta parola, che sarebbe stata musa. Il concorrente capisce subito di aver sbagliato, perché quando la legge trova l’ispirazione: è proprio questa la parola che avrebbe dovuto trovare. Non vince, ma non perde il sorriso. E comunque anche domani avrà la chance di giocarsela.