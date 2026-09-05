Matteo Maffucci degli Zero Assoluto papà per la prima volta: il figlio dell’amore con Benedetta Balestri

Il cantante degli Zero Assoluto è diventato papà per la prima volta: il piccolo è il frutto dell'amore con la moglie Benedetta Balestri

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Matteo Maffucci degli Zero Assoluto

L’annuncio è arrivato a sorpresa su Instagram a distanza di qualche giorno dalla nascita del bebè: Matteo Maffucci, cantante e musicista del duo degli Zero Assoluto, è diventato papà per la prima volta. L’artista ha condiviso uno scatto tenerissimo col piccolo Andrea Maria, frutto dell’amore con la moglie Benedetta Balestri.

Matteo Maffucci papà per la prima volta: è nato Andrea Maria

C’è una novità importante nella vita privata di Matteo Maffucci: è diventato papà per la prima volta. Il cantante e musicista degli Zero Assoluto ha annunciato a sorpresa la nascita del piccolo Andrea Maria, con due scatti tenerissimi. Il primo mentre papà e bambino arrivano a casa, il secondo dove Matteo tiene in braccio il bebè, di cui si intravede il visino.

Il bambino, come annunciato sui social, è nato lo scorso 30 agosto, ma i genitori hanno voluto aspettare qualche giorno prima di dare al mondo la bella notizia, per godersi le prime emozioni e i primi momenti da mamma e papà. Ad accompagnare le due foto un verso di Golden Slumbers dei Beatles, “And I will sing a lullaby”, ovvero “E ti canterò una ninna nanna”.

Non c’era stato alcun annuncio nei mesi scorsi da parte del cantante, mentre sul profilo della moglie Benedetta Balestri, non si era fatto mistero della gravidanza: l’imprenditrice aveva pubblicato diversi scatti della dolce attesa, col pancione che cresceva. Anche lei ha voluto fare il suo annuncio social, pubblicando uno scatto tenerissimo sul letto di casa, mentre stringe il piccolo al petto. Insieme a loro il cane di famiglia: “Benvenuto in tutto quello che eravamo già”, ha scritto.

Dolcissimo il commento del nonno Marco Balestri, che ha scritto: “Brava la mia bambina! Tante soddisfazioni e adesso anche un nipotino! Grazie tesoro!!! Il tuo papà”.

Chi è la moglie Benedetta Balestri

Matteo Maffucci è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale, tanto da aver dichiarato in più di un’occasione di aver voluto proteggere la propria vita privata dall’esposizione mediatica. Il cantante è sposato con Benedetta Balestri, imprenditrice e manager nel settore digitale, nonché figlia dell’autore e conduttore televisivo Marco Balestri. I due sono legati da diversi anni: la proposta di matrimonio è arrivata nel 2021 durante un viaggio a Parigi, mentre le nozze sono state celebrate l’8 giugno 2024 a Borgo della Rocca, in provincia di Pavia.

Una festa per gli amici più cari e la famiglia, circondati dagli amici più cari, all’insegna del divertimento e della condivisione, con tanto di esibizione musicale non solo dello sposo, ma anche della sposa che si è cimentata in un assolo sulle note di uno dei brani più noti degli Zero Assoluto, ovvero Per Dimenticare.

Benedetta è nata nel 1993 ed è laureata alla Bocconi in Economics and Management of Arts, Culture and Communication e lavora nel settore dei creator e dell’influencer marketing. È stata inoltre inserita da Forbes tra i 100 Under 30.

Con Matteo sono una coppia particolarmente affiata: oltre a essere legati nella vita, i due soci sul lavoro, hanno fondato la One Shot Group, una società che si occupa di management e marketing, focalizzata sul mondo di creator e influencer, rivolta soprattutto alla Gen Z.