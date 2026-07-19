Ludovica Martino è incinta, l’annuncio dolcissimo dell’attrice

Ludovica Martino e Ivan Provedel aspettano il primo figlio. L'attrice di Skam Italia e il portiere dell'Inter hanno annunciato la gravidanza con un tenero post su Instagram

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Ludovica Martino

“Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato”. Con queste poche parole, accompagnate da due fotografie in bianco e nero, Ludovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

La notizia è stata condivisa sui profili Instagram della coppia, raccogliendo in poche ore migliaia di reazioni e messaggi di auguri. Negli scatti, l’attrice romana appare abbracciata al compagno portiere che le accarezza delicatamente il pancione.

Immagini essenziali e intime, scelte per rendere pubblico un momento che i due hanno inizialmente custodito lontano dai riflettori.

Ludovica Martino e Ivan Provedel aspettano un figlio

Ludovica Martino e Ivan Provedel, portiere dell’Inter, hanno affidato la conferma della gravidanza direttamente ai social. Nessuna intervista o dichiarazione formale, ma una sequenza di immagini che racconta la complicità della coppia e l’emozione per l’inizio di una nuova fase della loro vita.

Nella prima fotografia i due sono ritratti uno accanto all’altra, sorridenti. Nella seconda l’attenzione si concentra sulle forme della gravidanza dell’attrice, mentre Provedel indica il futuro bebè. Una comunicazione semplice, in linea con la riservatezza mantenuta finora sulla loro relazione.

La notizia ha sorpreso anche una parte del pubblico, poiché la Martino e Provedel hanno sempre cercato di proteggere la propria vita privata. La loro storia è sbocciata nel 2024, ma le apparizioni pubbliche e i contenuti condivisi insieme sono rimasti limitati. L’annuncio della gravidanza rappresenta così uno dei primi momenti personali mostrati apertamente ai rispettivi sostenitori.

Dalla popolarità di Skam Italia alla nuova vita familiare

Ludovica Martino è diventata nota al grande pubblico grazie al personaggio di Eva Brighi in Skam Italia, serie che ha raccontato l’adolescenza di una generazione attraverso amicizie, amori e fragilità. Il ruolo, interpretato fin dalla prima stagione, ha trasformato l’attrice in uno dei volti più riconoscibili della serialità italiana contemporanea.

Per molti fan, l’annuncio ha avuto anche un valore simbolico. La ragazza di Skam, conosciuta quando interpretava una studentessa alle prese con le prime esperienze sentimentali, si prepara ora a diventare madre. Un passaggio che ha suscitato nostalgia nella comunità cresciuta insieme ai protagonisti della serie.

Provedel, invece, ha costruito la propria notorietà nel mondo del calcio, affermandosi come portiere affidabile e mantenendo generalmente un profilo distante dal gossip. Due percorsi professionali diversi, quello dello spettacolo e quello dello sport, uniti da una relazione vissuta con discrezione.

Per il calciatore italo-russo si tratta del secondo figlio dopo Alexander, nato nel 2021 dal rapporto con l’ex compagna Giuditta Capecchi.

Gli auguri di amici, colleghi e tifosi

Il post è stato rapidamente sommerso dai commenti. Accanto ai messaggi dei fan di Skam Italia sono arrivati quelli dei tifosi e di numerosi personaggi dello spettacolo.

Tra le prime reazioni sono comparse quelle di Alessandra Mastronardi, Miriam Leone e Jenny De Nucci, che hanno risposto con una serie di cuori. Giancarlo Commare, collega della Martino nella serie Netflix, ha scritto un affettuoso “Auguroni”.

Dopo una liaison protetta dalle attenzioni più invasive, la coppia ha scelto di condividere pubblicamente la propria felicità. Per entrambi si apre ora un capitolo nuovo, raccontato per la prima volta attraverso l’immagine di un abbraccio e una frase capace di unire tenerezza e ironia.