Bianca Guaccero parla dell’ex marito Dario Acocella: “Saremo sempre una famiglia”

Bianca Guaccero per la prima volta parla dell’ex marito Dario Acocella a cui è stata legata per diversi anni e che l’ha resa mamma della piccola Alice. L’attrice è stata legata al regista dal 2013 al 2017, un amore forte e un addio che ha lasciato profonde ferite nella presentatrice. Bianca infatti non ha mai nascosto il dolore per la fine del suo matrimonio, ma anche il legame fortissimo che ha mantenuto con l’ex per il bene della figlia.

“Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice – ha confessato la star di Detto Fatto a Gente -, questo per me è un concetto e un impegno sacro. Sono single, ma ho un approccio molto rilassato alla questione – ha aggiunto Bianca -. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita. Sono diventata più fatalista, non faccio programmi. Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia”.

Il grande amore di Bianca Guaccero dunque rimane la figlia Alice, mentre i rapporti con Dario Acocella sono ottimi. La conduttrice ha poi confessato di aver ritrovato l’equilibrio in queste settimane trascorse in casa. “Ho una calma interiore nuova, forse inusuale per me, che voglio mantenere – ha spiegato -. Ho anche ripreso un paio di chili, da tanto sono rilassata. Prima ero una trottola, non mi fermavo mai, la frenesia mi aveva un po’ consumata, ero sciupata”.

Da due anni Bianca è al timone di Detto Fatto, programma a cui è approdata dopo l’addio di Caterina Balivo. Gli inizi non sono stati affatto semplici per la presentatrice che ha dovuto fare i conti con un cambiamento del cast (ad abbandonare è stato anche Giovanni Ciacci), orari diversi e un calo degli ascolti. Con il tempo però l’attrice è riuscita a conquistare il pubblico e continuerà a tenere compagnia ai fan con lo show pomeridiano ancora per molto.