Frank Matano è diventato papà, la dedica dolcissima alla compagna dopo la nascita del figlio

Frank Matano è diventato papà per la prima volta. L'annuncio a sorpresa sui social, la tenera foto con il figlio e la dedica alla compagna Ylenia

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IPA Frank Matano

Frank Matano è diventato papà per la prima volta e, coerentemente con la riservatezza che negli ultimi anni ha accompagnato la sua vita privata, ha aspettato qualche giorno prima di condividere la felicità con il pubblico.

A dare l’annuncio è stato lo stesso comico e conduttore, 36 anni, attraverso una fotografia pubblicata su Instagram: uno scatto intimo, lontano da qualsiasi costruzione, nel quale tiene il neonato tra le braccia davanti a una finestra.

Una nascita tenuta lontana dai riflettori fino all’ultimo, proprio come la storia d’amore con Ylenia Azzurretti, regista e sceneggiatrice con la quale Matano fa coppia da diversi anni. Anche nel momento più emozionante, però, il comico casertano non ha rinunciato a quella leggerezza che ha caratterizzato tutta la sua carriera.

Frank Matano papà, l’annuncio dolcissimo del comico

“Tanto grato di averti nella mia vita e di poter essere al fianco della mia amata Ylenia Azzurretti”. Sono le parole scelte da Matano per raccontare per la prima volta pubblicamente l’arrivo di Marcello.

Poi, inevitabilmente, la battuta: “Marcello ha solo quattro giorni ma si comporta già come se ne avesse otto”. Un modo tutto suo per presentare il primogenito, mescolando emozione e ironia anche in un momento così personale.

La fotografia mostra Matano di profilo, con il bambino stretto tra le braccia. Nessun annuncio precedente e nessun racconto in tempo reale della nascita: il conduttore ha preferito vivere privatamente i primi giorni da padre prima di rendere partecipe il pubblico.

Sotto il post sono arrivati rapidamente gli auguri di amici e colleghi. Elettra Lamborghini ha dato il benvenuto al piccolo Marcellino, mentre Maria Sole Pollio ha scritto: “Augurissimi ragazzi belli”. Tra i tanti messaggi anche quelli di Edoardo Ferrario, Gabriele Dello Buono, Micol Sarfatti e Celeste Pistillo.

Chi è Ylenia Azzurretti, la compagna rimasta lontana dai riflettori

Dietro l’annuncio c’è una storia sentimentale che Matano ha sempre protetto dall’esposizione mediatica. Ylenia Azzurretti, 36 anni, è regista e sceneggiatrice e condivide con il compagno anche le origini casertane.

I due si sono conosciuti durante il periodo della pandemia grazie ad alcuni amici in comune. Era stato lo stesso Matano a raccontare le circostanze del loro primo incontro: “Lei è di un paese vicino al mio, vicino a Carinola, e ci siamo conosciuti tramite comitiva. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici”.

Da allora la relazione è cresciuta lontano dalle copertine e dalla necessità di raccontare ogni passaggio sui social. Poche apparizioni, dichiarazioni centellinate e una quotidianità mantenuta il più possibile privata. Una scelta che la coppia ha rispettato anche durante l’attesa del loro primo figlio.

Marcello e il nuovo capitolo nella vita di Frank Matano

La nascita di Marcello apre così un capitolo completamente nuovo per Frank Matano. Una svolta personale per un artista che il pubblico ha conosciuto inizialmente attraverso il web, prima del successo in televisione e al cinema.

Dagli scherzi telefonici diventati virali agli anni da giudice di Italia’s Got Talent, passando per film, programmi televisivi e progetti comici, Matano ha costruito gran parte della propria popolarità proprio sulla capacità di raccontarsi attraverso l’ironia.

La vita sentimentale, invece, è rimasta quasi sempre fuori dalla scena. Anche l’annuncio della paternità rispetta questo equilibrio: una sola fotografia, poche righe e nessuna sovraesposizione.