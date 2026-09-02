Luigi Berlusconi di nuovo papà, la scelta del nome è un tenero omaggio anche alla bisnonna

Getty Images Luigi Berlusconi

In casa Berlusconi è tempo di festeggiamenti, anche se la gioia è stata custodita gelosamente per settimane. Luigi Berlusconi, l’ultimogenito di Silvio, è diventato padre per la terza volta: con la moglie Federica Fumagalli ha accolto la loro prima bambina. Un evento vissuto nel più totale riserbo, come nello stile del giovane imprenditore, e trapelato a quasi un mese dalla nascita. Un momento speciale, anche per il nome scelto, un omaggio alle nonne e alla bisnonna.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli di nuovo genitori, è nata Miriam Rosa

La cicogna è passata lo scorso 6 agosto, ma di quel momento tanto atteso non è filtrato nulla fino a pochissimo tempo fa: è nata Miriam Rosa Berlusconi. Due nomi tutt’altro che casuali, dietro cui si nasconde un doppio, tenerissimo omaggio alle radici della bambina. Il primo, Miriam, è un pensiero rivolto proprio alla nonna paterna, ovvero Veronica Lario, che all’anagrafe porta il nome di Miriam Raffaella Bartolini.

Il secondo nome, Rosa, richiama da un lato la memoria della mamma di Silvio Berlusconi e dunque bisnonna della neonata, che si chiamava proprio così: una figura amatissima e simbolo dell’attaccamento della famiglia ai propri valori. Dall’altro, rende omaggio anche alla nonna di Federica: in un solo nome, omaggia i due rami familiari, quello dei Berlusconi e quello dei Fumagalli (e non lascia nessuno scontento).

La famiglia è stata immortalata dai paparazzi mentre atterrava all’aeroporto di Olbia, in arrivo da Milano per godersi un po’ di Sardegna. Nelle immagini sono presenti tutti: Luigi con la neonata tra le braccia, la moglie Federica, i due fratellini maggiori e la nonna, Veronica Lario, raggiante per questo emozionante traguardo. Anche i due maschietti arrivati prima di Miriam Rosa, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, portano nel loro secondo nome un chiaro riferimento agli affetti più cari, dal nonno paterno Silvio al papà di Federica.

La riservatezza di Luigi e la gioia di nonna Veronica

Che la notizia sia emersa a quasi un mese dalla nascita, d’altronde, non stupisce affatto, perché Luigi Berlusconi ha da sempre scelto di restare il più possibile lontano dai riflettori. E, sì, ci è riuscito, considerando che vive da sempre la propria quotidianità al riparo dal clamore mediatico e dalle cronache mondane. Persino la dolce attesa di Federica era stata resa nota solo in primavera, lanciata quasi come una indiscrezione, salvo poi calare di nuovo il sipario sulla vicenda.

Alla guida del family office che fa capo a lui e alle sorelle Barbara ed Eleonora, Luigi divide le sue giornate tra gli impegni professionali e la dimensione privata, quella a cui tiene di più. E la stessa riservatezza, a quanto pare, la riserva agli impegni di beneficenza, che porta avanti senza alcuna forma di pubblicità.

E chi ormai sta vivendo un periodo colmo di felicità è nonna Veronica Lario, per cui questo fiocco è un traguardo importante. Con l’arrivo di Miriam Rosa, diventa nonna per l’undicesima volta: una tribù di nipoti sempre più numerosa, considerando che Barbara ha cinque figli, mentre Eleonora e Luigi ne hanno tre ciascuno.