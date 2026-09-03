Veronica Lario, quanti nipoti ha: la vita da “super nonna”

Con l'arrivo della piccola Miriam Rosa, Veronica Lario è nonna per l'undicesima volta: chi sono i nipoti e la sua vita da "super nonna" a tempo pieno

Ansa Veronica Lario

Lontana dai riflettori che per anni hanno illuminato la sua vita da moglie dell’uomo più discusso d’Italia, Veronica Lario ha scelto da tempo una dimensione diversa, quotidiana, in cui al centro si trovano i suoi (numerosi) affetti. L’ex signora Berlusconi, che nel 2026 ha compiuto 70 anni, vive un capitolo che la riempie di gioia: quello della nonna a tempo pieno. Perché la sua famiglia si è allargata parecchio negli ultimi anni, ed è lei il punto di riferimento per questa schiera di nipoti sempre più numerosa.

Veronica Lario, chi sono i nipoti

Ha ben undici nipoti; sì, perché con l’arrivo dell’ultima nata, la piccola Miriam Rosa, venuta alla luce ad agosto del 2026, il conteggio è salito ancora. Il primo nome della neonata è un omaggio a Veronica Lario, che all’anagrafe è Miriam Raffaella Bartolini, prima che diventasse celebre con lo pseudonimo d’arte. Anche Rosa ha un significato familiare: era il nome della madre di Silvio Berlusconi e della nonna di Federica Fumagalli.

A comporre questa grande tribù troviamo i tre figli avuti dall’ex Premier. Il gruppo più numeroso arriva da Barbara, la primogenita, mamma di ben cinque figli (Alessandro, Edoardo, Leone, Ettore Quinto e Francesco Amos). A seguire c’è Eleonora, la più schiva e appartata dei tre fratelli, che di figli ne ha tre (Riccardo, Flora e Artemisia), frutto della lunga storia vissuta in passato con il modello britannico, Guy Binns.

E poi c’è il ramo di Luigi, l’ultimogenito, diventato papà per la terza volta nel 2026. Insieme alla moglie Federica Fumagalli, il giovane imprenditore ha completato il proprio nido con l’arrivo della piccola Miriam Rosa, che si aggiunge ai due maschietti nati prima, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Una famiglia numerosissima e unita, tanto che lo stesso Cavaliere, in passato, si era definito un “patriarca”.

Una nonna presente (e sempre alla moda)

Nonostante la sua proverbiale riservatezza, Veronica Lario è stata fotografata in diverse occasioni insieme ai nipoti. Nel 2016 era in vacanza in Sardegna con Barbara ed Eleonora, allora entrambe incinte, e con i piccoli Edoardo e Riccardo; nel 2024 è apparsa nuovamente insieme ai figli e ai nipoti, mentre nel 2025 i paparazzi l’hanno immortalata al parco con Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Una nonna presente, dinamica ed energica, che ritaglia molto tempo per la famiglia. Anche nelle occasioni più informali l’ex attrice non rinuncia al proprio stile, con look curati ma adatti alle giornate trascorse insieme ai bambini

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta nel 2023, la famiglia ha continuato a mantenere una grande riservatezza. Le occasioni pubbliche sono poche e riguardano soprattutto ricorrenze familiari o vacanze. Nel corso degli anni, tuttavia, diverse fotografie hanno mostrato Veronica insieme ai tre figli e ai nipoti. “Nella vita sono stata molto vicina ai miei figli”, aveva detto in una delle poche interviste concesse. E oggi, che è nonna di 11 nipotini, sembrerebbe avere l’intenzione di fare la stessa cosa: di mettere gli affetti al primo posto, lontano dai riflettori. Nulla di diverso da quando, ad appena 25 anni, decise di rinunciare alla recitazione per dedicarsi alla famiglia.