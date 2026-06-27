Luigi Cavallari, chi è il marito della ministra Eugenia Maria Roccella

Ansa Eugenia Maria Roccella e Luigi Cavallari

Professore universitario, uomo schivo, da sempre lontano dalle telecamere, dal pomeriggio del 27 giugno 2026 risulta disperso nel lago di Vico, nel Viterbese: Luigi Cavallari è il marito della ministra Eugenia Roccella, con cui ha due figli.

Chi è Luigi Cavallari, il marito di Eugenia Roccella

Estremamente riservati, questa è la prima parola che si associa alla famiglia della ministra Eugenia Roccella: sono sempre state pochissime le informazioni condivise sulla sua vita privata. E ben poco si sa del marito, Luigi Cavallari, che ha svolto la professione di ingegnere e insegnante universitario presso l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. Nel suo curriculum si trovano incarichi di responsabilità: prima la guida del dipartimento di Tecnologie dell’Ambiente Costruito, poi la direzione del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.

Una vita privata riservatissima, custodita con grande discrezione. Al centro, il legame con Eugenia. I due si erano conosciuti a diciotto anni e da quel momento non si sono più separati. Sposati dal 1976, lo scorso marzo hanno celebrato le nozze d’oro: cinquant’anni di matrimonio. Un rapporto che la ministra aveva eccezionalmente raccontato con parole sentite ai microfoni di Monica Setta a Storie al bivio: “L’ho incontrato quando avevo 18 anni e non l’ho più lasciato. È l’amore della mia vita“.

Dalla loro unione sono nati due figli, ormai adulti, di cui si sa molto poco: la coppia li ha sempre tenuti al riparo dall’attenzione pubblica. La Roccella, in passato, aveva confidato di aver desiderato una famiglia più numerosa, spiegando di essersi fermata a due figli anche perché per anni si era occupata dei propri genitori. Aveva parlato pure del desiderio di diventare nonna, pur con realismo, ribadendo un principio per lei fondamentale: la maternità è una scelta, e tale deve restare.

“Due, già grandi. Ne avrei voluti di più ma ho dovuto occuparmi per tanti anni dei miei genitori, e ci ho rinunciato. Oggi mi piacerebbe avere dei nipotini, ma non vedo grandi speranze di diventare nonna. La maternità è una scelta, ed è bene che sia così”, queste le parole della ministra.

Luigi Cavallari disperso nel lago di Vico

Secondo le prime ricostruzioni, Cavallari era sul lago di Vico con la moglie quando, nella zona di Fiorò, si è tuffato in acqua. Da quel momento la situazione è precipitata: l’uomo non è più stato visto riemergere e l’allarme è scattato subito.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, insieme ai nuclei sommozzatori dell’Arma e dei pompieri. Le ricerche proseguono da ore senza sosta. Tra i primi a far sentire la propria vicinanza alla ministra è stato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che in una nota ha espresso sgomento e “profonda preoccupazione”, rivolgendo un pensiero anche al lavoro incessante dei soccorritori, con la speranza che possano arrivare notizie positive.