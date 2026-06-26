Con il figlio di pochi mesi al Consiglio UE: il gesto della ministra svedese diventa un simbolo

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Una ministra seduta al tavolo del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea con il suo bambino di pochi mesi tra le braccia. È la scena che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro dei social e dei media internazionali.

Protagonista è Romina Pourmokhtari, ministra svedese per il Clima e l’Ambiente, che ha scelto di partecipare all’incontro insieme al figlio lanciando un messaggio chiaro: maternità e lavoro non dovrebbero mai essere vissuti come due realtà incompatibili.

Romina Pourmokhtari porta il suo bimbo tra i tavoli del Consiglio UE

Le immagini arrivano da Lussemburgo e raccontano una scena insolita per un vertice europeo. Mentre i ministri dell’Ambiente dei Paesi membri si riuniscono per discutere le sfide legate al clima tra cartelle, documenti e incontri diplomatici c’è anche un neonato di pochi mesi. A portarlo con sé è Romina Pourmokhtari, ministra svedese per il Clima e l’Ambiente, che ha deciso di partecipare al Consiglio Ambiente dell’Unione Europea con il figlio tra le braccia.

Per la ministra è il primo importante appuntamento internazionale dopo il congedo parentale, iniziato a marzo in occasione della nascita del bambino e concluso il 15 giugno. Invece di lasciare il piccolo a casa, ha scelto di averlo accanto durante la giornata di lavoro, trasformando un gesto del tutto naturale in un’immagine che ha fatto il giro del mondo.

Al suo arrivo la ministra ha spiegato il senso di quella decisione con parole semplici: “Sono felice di poter rappresentare il fatto di non dover scegliere tra l’essere una ministra presente ed essere una madre presente. Una delle cose che rende l’Europa un bel posto dove vivere, dove abbiamo la possibilità di partecipare alle riunioni e essere presenti” .

Una frase che racchiude il significato della loro presenza insieme, diventata in poche ore il simbolo della possibilità di conciliare responsabilità istituzionali e vita familiare senza dover rinunciare a una parte della propria identità.

Il messaggio della ministra Romina Pourmokhtari

Quella della ministra svedese è una storia che va oltre la cronaca. Per molte donne, infatti, la maternità continua a rappresentare un momento in cui ci si sente costrette a trovare un equilibrio difficile tra lavoro, carriera e famiglia.

Non sempre gli ambienti professionali sono pronti ad accogliere questa fase della vita e, troppo spesso, diventare madre significa fare un passo indietro o sentirsi in dovere di dimostrare di poter fare tutto come prima.

L’immagine di Romina Pourmokhtari racconta invece un’altra possibilità. Quella di una madre che continua a svolgere il proprio ruolo senza dover mettere in pausa una parte della sua vita. Portare il figlio con sé è stato un modo per normalizzare qualcosa che dovrebbe essere all’ordine del giorno: il fatto che la genitorialità faccia parte della vita, anche di chi ricopre incarichi di grande responsabilità.

Forse è proprio questo il motivo per cui questa storia ha colpito così tante persone. Perché, senza bisogno di grandi discorsi, mostra un modo diverso di immaginare il lavoro e la leadership: uno spazio in cui essere genitori non è un ostacolo da nascondere, ma una parte della propria identità da vivere con naturalezza.