Stash interrompe il concerto per soccorrere la fan incinta: la felicità poche ore dopo il parto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stash

Un fuoriprogramma particolare ha coinvolto Stash durante uno degli ultimi concerti dei The Kolors. Il cantante infatti ha fermato il concerto per aiutare una fan incinta a cui si erano rotte le acque proprio durante il live.

Si rompono le acque alla fan incinta durante il concerto: Stash interviene

La storia sembra uscita da un film, ma è accaduto davvero. La vicenda è accaduta mercoledì 29 luglio durante il concerto di The Kolors a piazza del Luogo Pio a Livorno. La band capitanata da Stash si stava esibendo sul palco quando una donna incinta di 39 anni che si trovava nella folla, a pochi metri dal parto, ha iniziato ad avere le contrazioni.

La donna ha chiesto immediatamente aiuto e poco dopo si sono rotte le acque. Trasportata d’urgenza in ospedale, qualche ora dopo ha partorito e sta bene. Ad assistere alla scena sarebbe stato lo stesso Stash che, dopo essersi accorto del trambusto in mezzo alla folla del concerto, avrebbe fermato il live per chiedere alle persone nel pubblico di fare largo per favorire i soccorsi.

La vicenda è stata raccontata sui social anche dallo stesso Stash che nelle Stories di Instagram ha spiegato: “A Livorno ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c’era una donna incinta che non si sentiva bene. Ho chiesto subito l’intervento della Croce Rossa lì presente (che ovviamente ringrazio!), dopodiché la ragazza è stata portata via in sicurezza. Niente, mi è appena arrivata una notizia incredibile: la ragazza, una volta arrivata in ospedale, HA PARTORITO! Sono troppo felice, auguriii!”.

Stash in tour con i The Kolors

Quello del quasi parto al concerto è stato un fuoriprogramma che ha emozionato non solo Stash, ma tutta la sua band. Nel frattempo i The Kolors continuano il loro tour estivo che li porterà il 4 agosto a Gavorrano (GR) al Teatro delle Rocce e il 13 agosto 2026 a Lignano Sabbiadoro (UD) all’Arena Alpe Adria. Infine la band sarà il 14 agosto 2026 ad Asiago (VI) in Piazza Carli.

Dal successo ad Amici a Sanremo, Stash non ha mai perso la sua grande dolcezza e l’ha semplicità che l’hanno reso uno dei cantanti più amati dal pubblico. Con i The Kolors ha sfornato numerose hit estive da Italodisco a Tu con chi fai l’amore.

Anche sul fronte sentimentale, il cantante ha sempre mantenuto il più stresso riserbo, vivendo il suo amore per Giulia Belmonte lontano dai riflettori. La giornalista e il cantante sono legati dal 2017. Nel 2020 la coppia ha avuto la prima figlia, Grace, mentre due anni dopo è arrivata la piccola Image.

La famiglia attualmente vive a Milano e spesso Giulia Belmonte e le bambine sono ospiti dei concerti di Stash, pronte ad applaudire i The Kolors. Qualche tempo fa il cantante aveva raccontato quanto l’arrivo delle figlie fosse riuscito a cambiare la sua percezione della vita.

“I figli mi hanno dato la quarta dimensione – aveva raccontato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo -, il “sei bravissimo” di mia figlia vale più di mille dischi di platino. Che papà sono? Divento un bambino come loro quando gioco ma altre volte c’è da dire qualche “no” e non è sempre facile. Sono quei no che innescano quel meccanismo del talento”.