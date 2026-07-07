Roccella, l’intervista a Storie al Bivio in cui parla del marito prima della sua scomparsa

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IPA Eugenia Maria Roccella

La ministra Roccella racconta l’amore per il marito in un’intervista registrata poco prima della sua tragica scomparsa e per questo ancora più struggente e toccante.

Roccella

Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, sarà infatti fra i protagonisti della nuova puntata di Storie al bivio di sera. Nel corso del programma condotto da Monica Setta, in onda alle 21.20 su Rai 2, verrà trasmessa una intervista registrata prima della scomparsa di Luigi Cavallari, il marito della Roccella, disperso nel lago di Vico.

Nelle anticipazioni la redazione della trasmissione spiega che la ministra offrirà una importante testimonianza in cui parlerà del marito “condividendo con il pubblico una pagina di memoria intima e profonda”.

“L’intervista – ha raccontato Monica Setta – va in onda in formato integrale per volere della ministra. Scossa profondamente dalla tragedia che l’ha colpita, ho lasciato a lei la scelta di decidere se mandare in onda integralmente l’intervista registrata poco prima della scomparsa del marito e lei, dopo averci pensato, ha detto di ‘si’. È un documento unico, la testimonianza di un amore grandissimo, che legava la coppia da mezzo secolo”.

Un’intervista toccante e intensa, che racconta un grande amore, nato quando erano giovanissimi e durato ben cinquant’anni. “Fu mio padre a presentarmelo e mi innamorai quasi subito – le parole della Roccella alla conduttrice Monica Setta -. Abbiamo festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio”.

Chi è Luigi Cavallari e cosa gli è successo

Luigi Cavallari è il marito della ministra Roccella e risulta tutt’ora disperso nel lago di vico. Architetto e docente universitario di architettura e ingegneria delle costruzioni, Cavallari è sempre stato un uomo particolarmente riservato e lontano dai riflettori.

Nel 1976 le nozze con la ministra Roccella da cui ha avuto due figli. Per tanti anni è stato professore di Tecnologia dell’architettura presso l’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, inoltre ha ricoperto numerosi incarichi in ambito accademico, fra cui la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni e la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito.

Lo scorso sabato 27 giugno, mentre si stava godendo una gita in barca sul lago di Vico insieme alla moglie, Cavallari si sarebbe tuffato in acqua per fare un bagno. Avrebbe poi accusato un malore e non sarebbe più riemerso dalle acque.

A lanciare l’allarme sarebbe stata proprio la ministra Roccella e da quel momento sarebbero iniziate le ricerche che stanno procedendo tutt’ora senza sosta, ma con esito negativo. A rendere le operazioni complicate è soprattutto la scarsa visibilità sul fondo del lago, fangoso e con fitta vegetazione.

Alle ricerche di Luigi Cavallari starebbero partecipando i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio, con l’ausilio di droni e moto d’acqua.

Qualche giorno fa, dopo ore di angoscia e dolore, la ministra Roccella aveva pubblicato su Facebook un messaggio. “Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’ – aveva scritto -. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie”.