Anticipazioni Storie al bivio di sera del 7 luglio, gli ospiti di Monica Setta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Monica Setta

Monica Setta torna il 7 luglio con una nuova puntata di Storie al bivio di sera. Il fortunato show di Rai 2 porterà in tv nuove storie, personaggi e racconti di vita.

Storie al bivio di sera del 7 luglio, gli ospiti

L’intervista più attesa è senza dubbio quella della ministra Eugenia Roccella, registrata poco prima della scomparsa di suo marito, Luigi Cavallari. La chiacchierata con Monica Setta, secondo le prime anticipazioni, sarà intensa e molto personale.

Nel corso dell’intervista – che verrà trasmessa integralmente per volere della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità – Roccella parlerà anche del rapporto con il marito. Architetto e grande amore della sua vita, conosciuto quando era giovanissima grazie a suo padre Franco Roccella. Una testimonianza intensa e forte che arriva in un momento particolarmente doloroso per la ministra.

Lo scorso 27 giugno infatti Luigi Cavallari si trovava insieme alla moglie in barca sul lago di Vico. L’uomo, dopo aver accusato un malore, sarebbe caduto in acqua e non sarebbe più riemerso. A dare l’allarme proprio la ministra, mentre le ricerche nel lago, rese difficili dalla vegetazione e dal fondale melmoso, continuano.

Questa non sarà però l’unica intervista intensa della serata. Storie al bivio di sera ospiterà anche Corinne Clery. L’attrice francese naturalizzata italiana parlerà non solo della sua carriera, ma anche della sua vita privata e del rapporto complicato con il figlio Alexandre.

L’attrice ha svelato più volte di non avere contatti con suo figlio da diversi anni, dietro ci sarebbero questioni economiche e una grave lite dopo la quale Corinne avrebbe scelto di interrompere ogni rapporto, affermando che il figlio avrebbe preteso di gestire il suo patrimonio. Si tratta di un argomento che negli anni ha causato grande sofferenza all’attrice, rappresentando motivo di tormento e tristezza.

In studio anche Natasha Stefanenko, attrice, conduttrice ed ex modella, che racconterà il suo passato e il trasferimento dalla Russia all’Italia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo della mode e della tv. Tanti i temi anche riguardanti la vita privata e la lunga storia d’amore con Luca Sabbioni da cui ha avuto la figlia Sasha, nata nel 2000.

Monica Setta intervisterà poi Carmen Russo, ballerina e icona della tv italiana, legata da tempo ad Enzo Paolo Turci. I due ballerini, dopo una vita di successi, hanno avuto in età matura la figlia Maria. Infine a Store al bivio di sera si racconterà Laura Boldrini, ex portavoce portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ed ex presidente della Camera dei deputati. La politica parlerà del suo percorso professionale, ma soprattutto di quello privato e personale, raccontando la sua storia.

Dove e quando vedere Storie al bivio di sera

L’appuntamento con la puntata del 7 luglio di Storie al bivio di sera è alle 21.20 su Rai 2. Il programma, come sempre, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Grazie alla piattaforma gli spettatori potranno seguire lo show in diretta oppure recuperarlo on demand dopo la messa in onda.