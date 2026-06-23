Storie al bivio di sera, anticipazioni e ospiti del 23 giugno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Monica Setta

Monica Setta torna in onda con Storie al bivio di sera, versione in prime time del seguitissimo programma trasmesso in day time. Un format collaudato in cui i personaggi si raccontano, svelando il loro lato più intimo e privato.

Storie al bivio di sera del 23 giugno: gli ospiti

Condotto da Monica Setta, Storie al bivio di sera è caratterizzato da interviste con un taglio confidenziale e intimo. Le chiacchierate con gli ospiti si concentrano soprattutto sulle vicende personali e su esperienze particolari – spesso dolorose – che hanno lasciato il segno.

Fra riflessioni, testimonianze e racconti, Monica Setta cerca di scavare nel profondo, regalando una visione più autentica e intima dei protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle istituzioni.

Nella puntata del 23 giugno 2026, la conduttrice ospiterà a Storie al bivio di sera la coppia formata da Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Le due sono ormai legate da tempo: un sentimento forte, cresciuto lontano dai riflettori e svelato durante la partecipazione dell’attrice all’Isola dei Famosi. Imma ed Eva ricorderanno il loro percorso insieme, fa battaglie e scelte importanti per superare pregiudizi e paure.

In studio ci sarà poi Dalila Di Lazzaro. Modella, attrice e scrittrice, sarà intervistata insieme al compagno Manuel Pia, noto musicista. L’esistenza di Dalila è un enorme esempio di forza e di resilienza. L’attrice ha infatti vissuto momenti particolarmente tragici e duri.

Primo fra tutti la scomparsa del figlio Christian, morto in un incidente stradale a soli 22 anni. In passato l’attrice ha raccontato anche di aver subito abusi durante l’infanzia, un trauma che l’ha segnata per sempre, ma di fronte a cui ha scelto, con coraggio, di andare avanti.

Dal 1997 inoltre Dalila Di Lazzaro è costretta a convivere con un dolore neuropatico cronico provocato da un incidente. Per anni la frattura dell’atlante l’ha costretta a restare immobile al letto.

Fra gli ospiti pure Manuela Villa, figlia di Claudio Villa e cantante. Nel corso degli anni Manuela si è spesso confrontata con i pregiudizi e con il peso un importante cognome. Nell’intervista con Monica Setta racconterà le tappe della sua esperienza non solo professionale, ma soprattutto umana.

Infine Monica Setta intervisterà Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. Dopo una lunga esperienza manageriale nel settore sportivo, ci parla di responsabilità, decisioni e di momenti cruciali vissuti nel corso della sua carriera istituzionale e professionale.

Quando e dove vedere Storie al bivio di sera

La puntata del 23 giugno di Storie al bivio di sera andrà in onda su Rai 2 dalle 21.20. Le puntate dello show si potranno seguire anche on demand e in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.

“L’idea della prima serata nasce da un’intuizione del direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini – aveva raccontato Monica Setta all’ANSA -: tenere aperto il canale di Rai2 anche d’estate, in un momento in cui è importante offrire un’alternativa a chi non segue i Mondiali”. In programma, nove prime serate di “interviste quasi a lume di candela, senza servizi esterni, mescolando colori, personaggi, generi. Come piace a me”.