Anticipazioni Storie al bivio di sera del 30 giugno, gli ospiti di Monica Setta

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IPA Monica Setta conduce "Storie al bivio di sera"

Nuovo appuntamento in prima serata con Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta che torna su Rai 2 con una puntata che mette insieme spettacolo, musica e politica.

Nella puntata di stasera, martedì 30 giugno, il filo conduttore resta quello che caratterizza il format: andare oltre il personaggio pubblico per lasciare spazio ai racconti più personali. Tra ricordi di carriera, affetti, momenti difficili e nuovi progetti, gli ospiti si raccontano senza limitarsi ai temi che li hanno resi famosi. Le anticipazioni e gli ospiti della serata.

“Storie al bivio di sera”, gli ospiti del 30 giugno

Monica Setta apre la puntata di questa sera con l’intervista a Lory Del Santo, che ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita, soffermandosi sia sul percorso professionale sia sulle esperienze personali che l’hanno segnata negli anni. Un racconto che attraversa la sua carriera televisiva e alcuni dei momenti più significativi del suo percorso.

Spazio poi a Maria Grazia Cucinotta, che guarda ai tanti anni trascorsi nel mondo del cinema e parla dei progetti a cui sta lavorando oggi, tra nuovi impegni professionali e uno sguardo al futuro.

Anche la politica trova spazio, ma da una prospettiva diversa dal solito. Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, affianca ai temi legati al suo ruolo istituzionale alcuni aspetti della sua vita privata e del rapporto con la famiglia. Più intimo che politico anche il momento dedicato a Giuseppe Conte, che si racconta attraverso il legame con il figlio, gli affetti e i sogni che continua a coltivare, sia sul piano personale sia su quello pubblico e istituzionale.

A chiudere la serie di interviste è Clizia Incorvaia, che torna a parlare del legame con Eleonora Giorgi, scomparsa nei mesi scorsi dopo una lunga malattia. L’influencer ricorda l’affetto che le univa e racconta come la presenza dell’attrice continui a farsi sentire nella quotidianità della famiglia. Un ricordo che passa anche attraverso il rapporto con il figlio di Clizia, amatissimo nipote dell’attrice.

Al Bano accompagna la serata con musica e racconti

A fare da filo conduttore della puntata è anche Al Bano: il cantante di Cellino San Marco è infatti protagonista di diversi momenti musicali distribuiti nel corso della serata. Le sue esibizioni si alternano alle interviste, contribuendo a dare ritmo al programma.

Per il cantante, però, non c’è solo la musica. Monica Setta gli dedica anche un’intervista esclusiva, durante la quale Al Bano ripercorre alcuni episodi della sua lunga carriera condividendo ricordi, aneddoti e retroscena che spaziano dai successi artistici ai momenti più significativi della sua vita privata. Un’occasione per vedere uno dei volti più amati della musica italiana in una veste più personale.

Dove e quando vedere “Storie al bivio di sera”

L’appuntamento con la nuova puntata di Storie al bivio di sera è programmato per stasera, martedì 30 giugno alle 21.20 su Rai 2. Come di consueto, il programma è disponibile anche in streaming su RaiPlay, piattaforma dove gli spettatori possono seguirlo in diretta e recuperato on demand dopo la messa in onda.