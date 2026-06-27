Storie al bivio estate, le anticipazioni e gli ospiti del 27 giugno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Storie al Bivio 27 giugno

Nuovo appuntamento con Monica Setta e il suo Storie al bivio estate: nella puntata del 27 giugno del celebre talk show di Rai 2, ci sarà spazio, come sempre, per gossip, attualità e molte interviste con diversi volti celebri del piccolo schermo.

Storie al bivio estate, gli ospiti del 27 giugno

La puntata del 27 giugno di Storie al Bivio estate si apre con Manila Nazzaro e Stefano Oradei. L’ex Miss Italia e il noto ballerino, sposati dal 2024, si racconteranno tra carriera e vita privata, oltre a proporre un ballo insieme. Si proseguirà con lo spazio dedicato alla favola di Sanremo e, insieme a Rebecca Andrea De Lisi, Giada Fazzolari e Daniela Giammusso, gli spettatori ripercorrono le emozioni, le canzoni e i grandi retroscena del Festival degli anni ’90.

Un’ampia parentesi sarà dedicata ad Anna Vagli, esperta criminologa, che si racconta tra vita privata e percorso professionale. Il suo nome è diventato particolarmente noto per il caso Garlasco, per discutere il quale è stata ospite di varie trasmissioni televisive. E ancora, Fulvio Marino, noto volto televisivo, condivide il suo percorso e i segreti della sua passione culinaria, e si unisce ai ragazzi della Gen Z per un vivace dialogo generazionale sulle nuove tendenze. I nati tra il 1997 e il 2012 si racconteranno al “maestro panificatore” tra social, novità tecnologiche, nuovi rapporti con le famiglie, scuola ed amici.

In chiusura di puntata, un momento di spettacolo con Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti e la loro Little Tony Family, band che ha girato l’Italia portando sul palco i successi del compianto compositore.

Quando e dove vedere Storie al Bivio Estate

Storie al bivio estate va in onda sabato 27 giugno alle 14.40 su Rai 2. Come di consueto, lo show può essere seguito anche su RaiPlay in differita: sulla piattaforma di streaming, gli episodi resteranno disponibili anche nei giorni a seguire. Anche le altre edizioni del programma e le stagioni precedenti sono fruibili on demand sul web.

Monica Setta e il successo di Storie al Bivio

Monica Setta è attulmente in onda con ben due versioni del suo Storie al Bivio: se nel week end la conduttrice è impegnata nella fascia pomeridiana, il mercoledì va invece in onda in prima serata, sempre su Rai2, a partire dalle 21.20. Un vero e proprio attestato di fiducia da parte dell’azienda di Viale Mazzini, che continua a puntare sulla professionalità della giornalista.

Nel 2023, presentando il format, Setta lo aveva così descritto: “Almeno una volta nella vita, è capitato a ognuna di noi donne di trovarci di fronte a un bivio. E quel bivio, spesso, ha segnato il nostro futuro. Il mio intento è quello di far raccontare alle ospiti i momenti decisivi delle loro vite e verificare, a distanza di anni, se rifarebbero le stesse scelte”.

Da allora, nel salotto del talk show sono passati moltissimi ospiti, che non hanno esitato ad aprirsi alla padrona di casa con i loro racconti: tra loro, Rita Rusic, Stefania Orlando, Emma D’Aquino, Candida Morvillo, Valeria Marini, Katia Ricciarelli, Barbara De Rossi, Serena Autieri, Sandra Milo, Nadia Rinaldi e Pamela Prati.