Storie al bivio estate, anticipazioni e ospiti del 20 giugno

Francesca Cipriani e Daniela Di Maggio sono le ospiti di "Storie al bivio estate" del 20 giugno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Monica Setta

Torna l’appuntamento con Monica Setta e il suo Storie al bivio estate: nella versione stagionale del celebre talk show di Rai 2, ci sarà spazio, come sempre, per gossip, attualità e molte interviste con diversi volti celebri del piccolo schermo.

Gli ospiti di Storie al bivio estate

In apertura della puntata di Storie al bivio estate di sabato 20 giugno, Monica Setta ospiterà nel suo salotto Francesca Cipriani, volto noto di reality come La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi. La showgirl si racconterà a cuore aperto, tra vita professionale e privata.

Subito dopo è la volta di Daniela Di Maggio: la donna offrirà un toccante ricordo del figlio Giogiò, giovane musicista dell’Orchestra Scarlatti ucciso a Napoli nel 2023 per futili motivi da un diciassettenne. In seguito alla tragedia che l’ha colpita, Daniela è diventata una dolle voci più attive sul tema della violenza giovanile.

Spazio alla musica con Giada Fazzalari, Daniela Giammusso ed Eleonora Puglia, che analizzeranno i grandi successi, le mode e i retroscena che tra gli anni ‘80 e ‘90 hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Infine è il turno del chirurgo estetico Diego Gigliotti che si confronta con Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno Benessere in un focus dedicato alla medicina estetica, alla salute e alla cura di sé.

In chiusura, spazio ai ragazzi della Generazione Z: i nati tra il 1997 e il 2012 si raccontano tra social, novità tecnologiche, nuovi rapporti con le famiglie, scuola ed amici.

Dove e quando vedere Storie al bivio estate

Storie al bivio estate va in onda sabato 20 giugno alle 14.40 su Rai 2. Come di consueto, lo show può essere seguito anche su RaiPlay in differita: sulla piattaforma di streaming, gli episodi resteranno disponibili anche nei giorni a seguire.

Storie al bivio, genesi di un successo

Storie al bivio estate è lo spin off dell’omonimo programma nato nel 2023 e condotto da Monica Setta. All’epoca lo show fu pensato per la seconda serata di Rai2, con un focus particolare sulle figure femminili: “Almeno una volta nella vita, è capitato a ognuna di noi donne di trovarci di fronte a un bivio. E quel bivio, spesso, ha segnato il nostro futuro. Il mio intento è quello di far raccontare alle ospiti i momenti decisivi delle loro vite e verificare, a distanza di anni, se rifarebbero le stesse scelte”, aveva spiegato la padrona di casa al suo esordio.

Una formula semplice ma d’impatto, che il pubblico sembra aver molto apprezzato: per questo motivo, nel 2026 è arrivata la versione serale di Storie al bivio, in cui Monica Setta ha concesso ampio spazio anche ai racconti di figure maschili. Lo spin-off estivo, invece, è arrivato nei palinsesti Rai a partire da giugno, con una collocazione nella fascia pomeridiana.

Dal 2023 ad oggi, nel salotto del talk show sono passati moltissimi ospiti, che non hanno esitato ad aprirsi alla padrona di casa con i loro racconti: tra loro, Rita Rusic, Stefania Orlando, Emma D’Aquino, Candida Morvillo, Valeria Marini, Katia Ricciarelli, Barbara De Rossi, Serena Autieri, Sandra Milo, Nadia Rinaldi e Pamela Prati.