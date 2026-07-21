Anticipazioni Storie al bivio di sera, gli ospiti del 21 luglio: Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo e del figlio mai nato

IPA Monica Setta conduce stori al bivio di sera

Storie al bivio di sera torna martedì 21 luglio, con un nuovo appuntamento in prima serata su Rai 2. Come di consueto il programma condotto da Monica Setta propone una serata in cui trovano spazio racconti legati agli affetti, ai rapporti di coppia, alla famiglia e alle scelte che hanno segnato il percorso personale degli ospiti.

Le interviste agli ospiti affrontano temi molto diversi tra loro, dai grandi amori del passato alle esperienze più intime, alternando testimonianze che mettono al centro episodi poco conosciuti e ricordi raccontati direttamente dai protagonisti.

Gli ospiti della puntata del 21 luglio

La puntata del 21 luglio di Storie al bivio di sera riunisce personaggi provenienti da ambiti diversi, ciascuno con una storia personale da raccontare. Manila Nazzaro ripercorre il suo cammino tra carriera televisiva e vita privata, soffermandosi sulle difficoltà affrontate negli ultimi anni e sulle nuove scelte che hanno segnato il suo presente.

Spazio anche alla scrittrice Chiara Tagliaferri, che racconta la vicenda della figlia, un’esperienza intensa che è diventata anche un libro. Tra gli ospiti figura anche Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che affronta temi legati sia alla sua attività politica sia alla dimensione privata. Elenoire Casalegno sceglie invece di parlare della propria storia sentimentale e del momento che sta vivendo. Ad accompagnare la serata sono le esibizioni del trio Le Appassionante, che interviene con alcuni momenti musicali.

Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo e parla del figlio mai nato

Tra i momenti più attesi della puntata di Storie al bivio di sera c’è l’intervista a Katia Ricciarelli, che torna a parlare del lungo matrimonio con Pippo Baudo, re della tv italiana morto il 16 agosto 2025. La cantante rivela che all’inizio della loro relazione aspettavano un figlio, ma decisero di non portare avanti la gravidanza perché ritenevano che non fosse il momento giusto. Dopo il matrimonio tentarono anche la procreazione assistita, senza però riuscire ad avere figli. “Colpa sua, mia? No, forse è stato solo il destino che ha voluto così”, racconta la soprano a Monica Setta.

Nel corso dell’intervista, Ricciarelli confessa che Baudo resta ancora oggi una figura fondamentale della sua vita e spiega di aver piantato delle rose nella sua casa in Veneto per ricordarlo. Ripercorre anche altri capitoli della sua vita sentimentale, a partire dalla relazione durata tredici anni con il tenore José Carreras, fino al breve flirt con Alberto Sordi, che si concluse con un solo bacio senza trasformarsi in una vera storia d’amore.

Dove e quando vedere “Storie al bivio di sera”

Storie al bivio di sera va in onda il 21 luglio alle 21.20 su Rai 2. Come di consueto, il programma è disponibile anche su RaiPlay, dove la puntata può essere seguita sia in diretta streaming sia in differita. Gli episodi restano disponibili sulla piattaforma anche nei giorni successivi alla messa in onda, consentendo di recuperarli in qualsiasi momento.