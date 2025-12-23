Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Resterà per sempre mio marito”. Il gesto per Natale

IPA Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli torna a parlare di Pippo Baudo e lo fa nello studio di Monica Setta, a Storie al Bivio, nella puntata che va in onda sabato 27 dicembre su Rai2. Scomparso il 16 agosto 2025, la Ricciarelli, che con Baudo ha vissuto una lunga storia d’amore, ha raccontato ancora una volta di come ha appreso della sua morte, all’improvviso, per i messaggi di condoglianze sul cellulare.

Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo a Storie al Bivio

“Pippo è mancato da più di quattro mesi, ma per me c’è ancora. È come con mia madre Molara, ci parlo, sento la sua presenza. Prima di lui non mi ero mai voluta sposare, è stato un amore grande e non riesco ancora a parlarne al passato”, questa la dichiarazione in anteprima dell’intervista di Monica Setta a Katia Ricciarelli: la puntata va in onda il 27 dicembre alle 15.30. Per lei, il dolore è ancora vivo, soprattutto per come ha scoperto della scomparsa dell’ex marito.

“Ho appreso della sua morte dai messaggi di condoglianze che mi arrivavano sul cellulare. Nessuno mi ha avvisato. Mi sono subito precipitata a Roma per la camera ardente. Volevo abbracciare una sola persona: la figlia Tiziana, a cui ho voluto molto bene. Io e Pippo ci siamo sposati tardi, il 18 gennaio 1986, giorno del mio compleanno, a Militello. Lui era dolcissimo ma molto pudico”. Ha raccontato molto del loro rapporto, di come si relazionavano: nessun bacio per strada, ma Baudo è sempre stato al suo fianco in modo speciale.

Il gesto per Natale

Hanno attraversato dei momenti difficili, non sempre facili, ma sono rimasti insieme per 18 anni. L’ha incoraggiata a farsi avanti anche per la recitazione: “Fu Pippo a dirmi che ero brava e che ce l’avrei fatta”. E, come per tutte le coppie, non è mancata una punta di gelosia. “Tra i due, la più gelosa ero io. Appena vedevo un biglietto andavo su tutte le furie, pensavo sempre fosse di una donna, anche quando non era così”.

E nel corso della loro storia spesso la Ricciarelli ha preparato la valigia, per fare finta di lasciarlo, prenotando in un hotel a pochi passi da casa. “A volte chiamava, altre volte tornavo io. Ci sono stati momenti difficili come in tutte le coppie, ma ci siamo amati davvero e per me resterà mio marito per sempre”. Nella sua casa, dove coltiva delle rose meravigliose, ha scelto di omaggiare Pippo con un pensiero nel giorno di Natale. “Nella mia villa coltivo le rose. Il giorno di Natale una rosa la dedicherò a lui“.

L’intervista va in onda sabato 27 dicembre su Rai2, a partire dalle ore 15:30, nel programma Storie al Bivio, condotto da Monica Setta. Ricciarelli ha parlato spesso di Baudo negli ultimi mesi, dopo la sua scomparsa: ha ammesso di provare la stessa solitudine di quando è morta la sua mamma, attaccando poi alcune persone vicine a lui: “Molti avrebbero dovuto rispettarlo di più, non aveva attorno a lui le persone giuste, è stato circondato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!