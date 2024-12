L'unica figlia di Little Tony non ha mai smesso d'amarlo, nonostante un rapporto complesso: ecco il suo ricordo a La Volta Buona

Fonte: IPA Cristiana Ciacci e suo padre Little Tony

Nello studio de La Volta Buona si parla spesso del Festival di Sanremo. L’avvicinamento alla kermesse musicale più importante d’Italia è vissuto sempre con grande entusiasmo. Nel corso della puntata di mercoledì 18 dicembre, lo sguardo è stato rivolto ai grandi protagonisti del passato.

Little Tony di certo è stato tra i più amati cantanti ad aver messo piede all’Ariston. Per ricordarlo doverosamente, in studio è stata ospitata sua figlia Cristiana Ciacci. Il loro non è stato un rapporto semplice ma, senza alcun dubbio, è stato colmo di un amore viscerale.

Il ricordo di papà Little Tony

Morto il 27 maggio 2013, Little Tony (Antonio Ciacci) non è mai stato dimenticato dal suo pubblico. Molte delle sue canzoni sono conosciute anche dai giovanissimi, tramandate da nonni e genitori.

È stato sposato due volte. La prima con Giuliana Brugnoli, madre di Cristiana Ciacci. La seconda con Luciana Manfra, che è stata al suo fianco fino alla morte. Tra un’unione e l’altra anche svariate fidanzate, spesso tormentate da un’allora giovanissima Cristiana.

Quest’ultima ha voluto condividere alcuni dei propri cari ricordi nello studio di Caterina Balivo. Ha spiegato come il Natale sia sempre stato un momento particolare per la sua famiglia. Una ricorrenza speciale, da vivere insieme, quando possibile. Quando lei aveva tre anni, senza rendersi conto della mole della richiesta, aveva ottenuto di ricevere una visita da suo padre, nonostante i due fossero quasi letteralmente a mezzo mondo di distanza.

“Gli ho chiesto di attraversare mezzo mondo, non rendendomene conto. Ero a Singapore con mia madre, che faceva la hostess, e volevo trascorrere la vigilia di Natale con lui. Papà venne e mi fece questa grande sorpresa, la cui grandezza ho capito solo più avanti”.

Oggi, con la maturità di una donna adulta, si guarda indietro e si commuove nel pensare a quel gesto d’amore puro. Soprattutto perché trascorsero insieme appena 2-3 ore. Gli chiese infatti di riportarla dalla mamma. Little Tony fu però felice di poter regalare un sorriso a sua figlia anche per poco tempo, accettando di cimentarsi nel giro del mondo per vederla.

Un rapporto difficile

Proprio nel periodo del Natale il ricordo di papà Little Tony è più vivo che mai. Cristiana vorrebbe poterlo avere ancora una volta al fianco, com’è stato per tutta la sua vita, nonostante un legame spesso messo alla prova.

Caterina Balivo le rivela d’avere una profonda stima per lei, considerando le tante sfide vissute e un amore che ha mai vacillato. Ricorda la sua durezza nei suoi confronti, di come non abbia mai capito i suoi disturbi alimentari e di quell’ultima ospitata da Carlo Conti, in occasione della quale non l’ha voluta.

“L’ho sempre amato tantissimo. Forse perché mi ha sempre detto che avrebbe voluto una figlia femmina e che ero il grande amore della sua vita. Non mi ha mai fatta sentire in competizione con nessuna”.

Le ha poi lasciato anche tante lezioni di vita cruciali. Basti pensare al suo ultimo Sanremo nel 2008. Su quel palco ha festeggiato i 50 anni di carriera con una canzone autobiografica, Non finisce qui. Il racconto dei sentimenti provati quando tutto sembrava star diventando buio per lui.

“Due anni prima, in Canada, ebbe un infarto. Raccontava sempre che durante quei momenti pensò ‘non può finire qui la mia vita, non può finire così’”. Fortunatamente venne operato rapidamente, il che gli regalò ancora sette anni di vita.

Certe immagini non lasceranno mai la memoria della sua unica figlia, che ha voluto ricordare anche le sue ultime parole: “Cerca di essere felice, perché vedi questa vita come passa in fretta”.